Bayern melje naprej, že v prvem polčasu jim je zabil štiri gole

Nogometaši Bayerna iz Münchna so pred dnevi v osmini finala lige prvakov izločili francoski PSG, v današnji tekmi 24. kola nemškega prvenstva pa so brez težav premagali lokalne tekmece iz Augsburga s 5:3. Izbranci 35-letnega trenerja Juliana Nagelsmanna so vse dvome o zmagi v bavarskem obračunu razrešili v prvi polovici tekme.

Majhno priložnost dočakal tudi Kampl

Bayern je kljub hitremu zaostanku – v tretji minuti je Augsburg v vodstvo popeljal Mergim Berisha – že v prvem polčasu dosegel kar štiri gole. Dvakrat je zadel Francoz Benjamin Pavard (19., 35.), po enkrat pa Portugalec Joao Cancelo (15.) in Leroy Sane (45.). V drugem polčasu so padli še trije goli. Za gostitelje je zadel Kanadčan Alphonso Davies (74.), za goste pa se je med strelce ponovno vpisal Berisha (60.) po 11-metrovki, v samih izdihljajih tekme pa še Francoz Irvin Cardona.

Joao Cancelo in Alphonso Davies sta takole proslavila enega od golov Bayerna. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Nogometaši iz Leipziga so na svoji Red Bull Areni šele v drugem polčasu strli odpor tekmecev iz Mönchengladbacha. Za 14. zmago v tej sezoni so zadeli Timo Werner (57.), Šved Emil Forsberg (71.) in Hrvat Joško Gvardiol (80.). Domači trener Marco Rose je v končnici v igro poslal Kevina Kampla, ki je v 87. minuti zamenjal Avstrijca Konrada Laimerja, njegovi varovanci pa so po nepopolnem krogu napredovali na tretje mesto na razpredelnici.