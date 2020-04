Bayern napoveduje prihod mednarodno uveljavljenega zvezdnika

Ljubljana – Kljub krizi, ki jo je oziroma jo bo prinesla pandemija novega koronavirusa, pri münchenskem Bayernu ne razmišljajo o varčevanju. Ravno nasprotno; v pogovoru za današnjo izdajo nemškega časnika Bild je Hasan Salihamidžić napovedal odmevne okrepitve.



Vodilni možje pri bavarskem velikanu zaključujejo pogajanja za podaljšanje sodelovanja z izkušenim 30-letnim Nemcem Thomasom Müllerjem (do leta 2023) in 19-letnim Kanadčanom Alphonsom Daviesom (do 2025), že dalj časa se pogajajo tudi z nemškim reprezentančnim vratarjem, 34-letnim Manuelom Neuerjem.



A to še zdaleč ni vse, kot je v pogovoru razkril Salihamidžić. »Želimo se okrepiti še z vrhunskim talentom iz Evrope in mednarodno uveljavljenim zvezdnikom, ki bo dvignil naše moštvo še na višjo raven. S takšnim, ki bo gledalcem ponudil atraktiven nogomet,« je povedal 43-letni športni direktor Bayerna. Koga natančno je imel pri tem v mislih, (še) ni razkril.

Želijo si tudi Sanéja in Wernerja

Bolj ali manj pa je že znano, da v München iz Schalkeja prihaja nadarjeni vratar Alexander Nübel (23 let). Odgovorni pri nemških prvakih iščejo še levega, srednjega in desnega branilca, okrepiti si želijo tudi napad. Na seznamu želja so med drugimi nemška reprezentanta Leroy Sané (Manchester City, 24 let) in Timo Werner (Leipzig, 24 let) ter Kai Havertz (Leverkusen, 20 let).



V lanskem poletju so odgovorni pri Bayernu največ odšteli za Francoza Lucasa Hernándeza, za katerega so madridskemu Atleticu plačali 80 milijonov evrov odškodnine, kar je rekord v elitni nemški ligi. Kot so še zapisali pri Bildu, so pri bavarskem velikanu privarčevali dovolj denarja za težke čase, tako da imajo očitno še precej finančnih rezerv.