Bayern je v nemškem prvenstvu še drugič zapored remiziral. Po 1:1 s Kölnom je v 11. kolu v Hamburgu ostal brez gola in se z gostitelji razšel z 0:0. Münchenčani so brez Harryja Kana, Michaela Oliseja, Jamala Musiale in Sergea Gnabryja le redko ogrozili domača vrata, tik pred odmorom pa so ostali še brez Joshue Kimmicha, ki je tekmeca povlekel za lase in dobil rdeči karton.

Bavarci so tako že tri tekme brez zmage, saj jih je med prvenstvenima remijema v ligi prvakov z 2:1 premagal Lille. V bundesligi ostajajo drugi, točko za Borussio Dortmund, ki bo v nedeljo gostila Bayer Leverkusen.

Paderborn do zmage z 8:1

Najvišjo zmago kola je dosegel Paderborn, ki je Schalke premagal kar z 8:1. Stefano Marino je dosegel tri gole. Trikrat je zadel tudi Marius Bülter, ki je ob dveh golih Saida El Male Kölnu pomagal do zmage s 5:0 nad Elversbergom. Köln je novinca po točkah ujel in se povzpel na deveto mesto.

Mainz je proti Unionu iz Berlina še v 85. minuti zaostajal po golu Janika Habererja, nato pa je Phillip Tietz izenačil, Anthony Caci pa v sodnikovem dodatku zadel za 2:1. Stuttgart je proti Eintrachtu iz Frankfurta dvakrat vodil po zadetkih Luce Jaqueza, gostom pa sta za končnih 2:2 točko prinesla Ansgar Knauff in Younes Ebnoutalib.

V nedeljo bosta poleg obračuna v Dortmundu na sporedu še tekmi Freiburg – Leipzig in Hoffenheim – Augsburg.