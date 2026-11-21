Bayern München je deseti krog bundeslige odprl z remijem proti Kölnu (1:1), precej več preglavic kot izgubljeni točki pa mu povzročata poškodbi Harryja Kana in Michaela Oliseja. Borussia Dortmund lahko že v soboto prevzame vrh lestvice. V Münchnu so si vrnitev trenerja Vincenta Kompanyja na klop predstavljali drugače. Belgijec je po skoraj mesecu dni odsotnosti zaradi zdravstvenih težav znova vodil moštvo, a je že v prvem polčasu ostal brez dveh najpomembnejših napadalcev.

Gostje so povedli v 12. minuti z zadetkom Mikeyja Moora, le šest minut pozneje pa je moral zaradi težav z gležnjem igrišče zapustiti Harry Kane. Njegova zamenjava Tom Bischof je nato sodelovala pri izenačenju, ko je v 37. minuti podal Nathanielu Brownu. Tik pred odmorom si je gleženj poškodoval še Michael Olise, ki v drugem polčasu ni več zaigral.

Bayern kljub večji posesti žoge ni našel poti do zmagovitega zadetka, Köln pa je z nevarnimi napadi pokazal, da se ne namerava zadovoljiti zgolj z branjenjem.

Bavarci imajo po desetih tekmah 22 točk, toliko kot Dortmund, ki je odigral tekmo manj. Borussia bo v soboto gostovala pri Borussii Mönchengladbach in lahko z zmago skoči na prvo mesto.