FOTO:Bayern, pazi se, Lyon premaguje le prvake

Raheem Sterling je v 86. minuti s 4 m zgrešil nemogoče, žogo je poslal preko vrat. FOTO: Franck Fife/AFP

Manchester City je še tretjič zapored pod taktirko Pepa Guardiole obtičal v četrtfinalu lige prvakov. FOTO: Pool Reuters

Rudi Garcia je vlekel prave poteze. FOTO: Franck Fife/AFP



Cityju sta zabijala stara znanca

si je privoščil strelski spodrsljaj, po katerem se ne bo sanjalo dolgo le njemu, temveč tudi trenerju. S 4 m je v 86. minuti neoviran poslal žogo prek vrat. Sledila je kazen.je v nasprotnem napadu s kančkom sreče, ker sodnik ni dosodil prekrška, ko je nehote spotaknil, dosegel še svoj drugi gol na tekmi za 3:1 in potrdil Lyonovo drugi preboj v polfinale lige prvakov.V prvem leta 2010 je izgubil prav z Bayernom (v dveh tekmah z 0:4,3), s katerim se bo pomeril za finalno vstopnico.»V takšnem položaju moraš zabiti gol, če želiš podaljšek,« je bil še prizanesljiv Katalonec na Cityjevem trenerskem stolčku, na katerem sinoči med tekmo tako rekoč ni sedel. Po njej je obsedel.»Ustvarili smo si več priložnosti in sprožili več strelov. Veliko dobrih stvari smo naredili, a storili preveč napak v ključnih trenutkih. Drugi polčas je bil dober, imel sem občutek, da smo boljši. Nekoč bomo končali urok polfinala,« je po zanj ne preveč srečni tekmi razpredal Guardiola, ki je s svojim »filozofiranjem« pripomogel k Lyonovemu podvigu.Njegov kolegaje z veseljem sprejel vse, kar mu je ponudil.»Ponosen sem na igralce. Verjeli smo v sebe. Vedeli smo, da nismo favoriti proti vrhunskemu tekmecu. Nad vsem je bil naš moštveni duh. Vsak je trdo garal za vsakogar, tudi rezervisti so pripomogli veliko,« je povedal veliki zmagovalec, ki je po Juventusu »sklatil« še enega državnega prvaka. Tretji bi bil čudež nad čudeži.Med rezervisti je bil tudi dvakratni strelec Dembélé. »Bil je razočaran, ker ga nisem uvrstil v začetno enajsterico, a sem mu tudi povedal, Da bo zelo pomemben igralec, ko bo vstopil v igro,« je odkril nekdanji trener Rome in Marseilla.»Ni lahko, ko si na rezervni klopi. Ko vstopiš v igro, želiš storiti največ, kar lahko in tokrat sem pripravil zabavo. Moštveni duh je bil odločilen, smo vrhunsko moštvo,« pa je dodal najboljši igralec tekme po izboru tehnične komisije pri Uefa.Favoriziranemu Cityju ni bilo sojeno. Ob Dembéléju je bil strelec še, oba sta igralca, ki sta zabila največ golov proti angleškemu prvaku iz minule sezone, po štiri.