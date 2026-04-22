Bayern po šestih letih v finalu, Oblaka je bolela glava

Vrnitev na nogometne zelenice se za Jana Oblaka ni razpletla najbolje. Madridski Atletico je nepričakovano izgubil proti Elcheju, slovenski vratar se je vrnil med vratnici in takoj prejel tri zadetke ob porazu z 2:3. Atletico se znova ni izkazal v igri, kljub temu pa njihovo mesto med najboljšimi štirimi v Španiji ni ogroženo.

Zelo napeto bo do konca sezone v Angliji, kjer je po avgustu Manchester City znova vodilni. Sinje modri so se morali proti Burnleyju krepko potruditi za tri točke, z golom Erlinga Haalanda že v 5. minuti tekme so prišli do dragocene zmage. Zdaj so z Arsenalom poravnani na vrhu prvenstvene lestvice, do konca sezone jih čaka še pet tekem.

Sredin večer je bil za drugega slovenskega predstavnika Jako Bijola zelo razburljiv. Leeds je v Bournemouthu dolgo držal neodločen izid in se bližal točki, nato pa so češnje v zaključku tekme dvakrat zadele in se približale trem točkam. Drugi gol, njihovega tretjega na tekmi, je VAR razveljavil, darilo je v 97. minuti izkoristil Sean Longstaff in priboril Leedsu dragoceno točko. Pred Tottenhamom na 18. mestu imajo Bijol in soigralci zdaj 9 točk prednosti.

Luis Diaz je potrdil napredovanje Bayerna. Foto Thilo Schmuelgen/Reuters

V nemškem pokalu ni bilo presenečenja, bavarski velikan Bayern je v Leverkusnu z 2:0 premagal domačine in se prvič po sezoni 2020 uvrstil v finale pokala ter ostaja v igri za dvojno nemško krono, še vedno so Bavarci kandidati tudi za naslov v ligi prvakov. Za Bayern sta zadela Harry Kane v 22. minuti in Luis Diaz, ki je v izdihljajih tekme postavil končni izid.