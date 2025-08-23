Bayern prerešetal nemočni Leipzig

Nogometaši Bayerna iz Münchna so prepričljivo krenili v novo sezono nemške lige. V uvodni tekmi prvenstva so kar s 6:0 (3:0) ugnali Leipzig, katerega je nedavno zapustil Benjamin Šeško, v ekipi z vzhoda Nemčije pa je manjkal tudi Kevin Kampl.

Prvake si je na razprodani Allianz Areni ogledalo 75.000 navijačev, ki so se jim nogometaši oddolžili s serijo golov, najbolj prepričljiv pa je bil Anglež Harry Kane, ki je v 64., 74. in 78. minuti zadel za trojček golov.

Za prvi gol v sezoni je v 27. minuti poskrbel Francoz Michael Olise, v prvem delu je zabil še kolumbijski novinec Luis Diaz (32.), Olise pa je tri minute pred odmorom povišal na 3:0.

Mrežo je zatresel tudi Leipzig. V 67. minuti je zadel Antonio Nusa, a so sodniki gol razveljavili, ker je branilec Castello Lukeba nepravilno izvedel prosti strel.

V soboto so na sporedu tekme Heidenheim – Wolfsburg, Union Berlin – Stuttgart, Bayer – Hoffenheim, Eintracht Frankfurt – Werder, Freiburg – Augsburg in St. Pauli – Borussia Dortmund, v nedeljo pa Mainz 05 – Köln in Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV.