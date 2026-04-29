Luis Enrique česa takega še ni videl, toda zgodbe sploh ni konec

V Parizu smo dobili tekmo, kakršne polfinale lige prvakov skoraj ne pomni. PSG je Bayern München premagal s 5:4, toda rezultat sam po sebi je le bled odraz vsega, kar se je zgodilo na Parku princev. Parižani so po manj kot uri igre vodili že s 5:2, nato pa dovolili, da se je Bayern vrnil na gol zaostanka in v povratno tekmo odnesel precej več kot le znosen rezultat. Devet golov je pomenilo rekord moderne lige prvakov za polfinalni obračun, hkrati pa je bil to prvi evropski polfinale, v katerem sta obe moštvi dosegli vsaj štiri gole. Navijači so upravičeno vzhičeni.

Dolgo je kazalo, da bo šlo za večer, v katerem bo PSG z enim silovitim naletom skoraj odločil dvoboj. Harry Kane je sicer z bele točke Bayern popeljal v vodstvo in postal prvi Anglež z golom na šestih zaporednih tekmah lige prvakov, PSG pa je odgovoril v svojem najmočnejšem slogu: s hitrostjo, neposrednostjo in brutalnim kaznovanjem vsake napake.

Achraf Hakimi je v zaključku tekme utrpel poškodbo.

Hviča Kvarachelia in Joao Neves sta obrnila izid, Michael Olise ga je poravnal, Ousmane Dembele pa je še pred odmorom z enajstmetrovke vrnil prednost domačim. Ko sta po premoru Kvarachelia in Dembele v dveh minutah zadela še za 5:2, se je zdelo, da je Bayern zlomljen. Ni bil. Dayot Upamecano in Luis Diaz sta v treh minutah vrnila Nemce v igro in poskrbela, da se bo ta zgodba prihodnji teden v Münchnu nadaljevala brez kakršnegakoli občutka dokončnosti.

»Kvaradona« je znova navduševal.

Luis Enrique: zmagali smo, a lahko bi tudi izgubili

Najzgovornejši odziv večera je prišel od domačega trenerja. Luis Enrique po taki predstavi ni govoril kot človek, ki bi želel razlagati nadzor ali popolnost, ampak kot nekdo, ki je pravkar preživel nogometni vihar. Dejal je, da je bila to najboljša tekma, kar jih je doživel kot trener, in dodal misel, ki je veliko povedala o večeru: PSG si je po njegovem zaslužil zmago, remi, a tudi poraz. Reuters navaja še njegovo oceno, da tako silovitega ritma še ni videl.

Prav v tem je bistvo pariškega občutka po zmagi. Veselje je bilo iskreno, toda brez iluzije, da je delo opravljeno. Enrique je priznal, da bi moral PSG pri 5:2 tekmo skleniti precej mirneje. Tudi Marquinhos je večer opisal kot »nor«, hkrati pa jasno nakazal, da v Münchnu znova pričakujejo podoben scenarij. PSG torej po prvi tekmi ni dobil prav veliko miru in gotovosti, ampak predvsem potrditev, kako nevaren je nasprotnik, ki ti na gostovanju zabije štiri gole.To ni bila noč, po kateri bi PSG slavil kot finalist, temveč večer, po katerem se je še bolj zavedel, kako nevaren je nasprotnik, ki mu na gostovanju lahko zabije štiri gole.

Bayern brez obupa in strahu v drugo tekmo

V bavarskem taboru po porazu ni bilo zaznati žalosti ali razočaranja. Vincent Kompany, ki je moral tekmo zaradi suspenza spremljati s tribun, je po njej govoril skoraj z optimizmom trenerja, ki je remiziral, ne pa izgubil. Njegovo sporočilo je bilo jasno: če v takem polfinalu v gosteh prejmeš pet golov, si običajno mrtev; Bayern pa je ostal živ, ker je zabil štiri in imel občutek, da bi lahko še več. Po njegovih besedah je vera pred povratno tekmo stoodstotna.

Belgijec ob tem ni olepševal težav in ni bežal od problema. Priznal je, da je bil Bayern v drugem polčasu preveč ranljiv v prehodih in da protinapadov PSG ni branil dovolj dobro. A enako pomembno je bilo drugo sporočilo iz münchenskega tabora: Bayern je redno prihajal pred vrata PSG in si ustvarjal dovolj priložnosti, da v slačilnici nihče ni dobil občutka izgubljenega polfinala.

Joshua Kimmich je dejal, da je bilo po tekmi »čudno«, ker je Bayern izgubil le za gol, potem ko je bil že tri gole zadaj, obenem pa je imel občutek, da bi moral celo izenačiti. Posebej zgovorno je bilo tudi njegovo opažanje, da je PSG v zaključku že kazal znake utrujenosti, krče in zapravljanje časa. Jonathan Tah je podobno poudaril, da je zaostanek le en gol in da Bayern pričakuje povratno tekmo zelo samozavestno.

Harry Kane je v 68. minuti mojstrsko zaposlil Luisa Diaza.

Kane in Dembele že napovedala novo ofenzivo

Kane ni govoril o čudežu, temveč o trenutkih, ki bodo po njegovem odločili tudi povratni obračun. Angleški napadalec je dejal, da je bilo na prvi tekmi ogromno takih trenutkov in da bo prihodnji teden verjetno zelo podobno. Bayern se bo zanašal na Allianz Areno, Kane pa verjame, da jih lahko domače občinstvo potisne čez rob. Ob tem je poudaril še nekaj, kar gotovo ni zanemarljivo: »Pri 5:2 bi marsikdo razpadel, Bayern pa se je vrnil in ostal v igri.«

Na drugi strani Dembele ni napovedal previdnega pristopa. Njegovo sporočilo je bilo skoraj opozorilo za Bayern: PSG ne bo spreminjal svojega obraza in filozofije. Napadal bo tudi v Münchnu, Bayern pa bo po njegovem ravnal enako. Če povzamemo obe slačilnici, je slika jasna: nihče ne verjame v zadržan, zaklenjen, taktično sterilen povratni obračun. Vsi – Enrique, Kompany, Kane in Dembele – govorijo o isti stvari: o še eni tekmi, v kateri bo treba preživeti »kaos« in ga hkrati izkoristiti.

Absolutni spektakel in opozorilo za povratno tekmo

Zunaj obeh slačilnic je tekma hitro dobila skoraj mitski odmev. Thierry Henry jo je v analizi označil za »čisti kino« in za nogomet »v njegovem absolutnem vrhuncu«, ob tem pa dodal, da je ob njej naravnost užival. Takšne oznake po noriji devetih golov nikakor ne zvenijo pretirano. PSG in Bayern sta v tej sezoni lige prvakov že pred tem pokazala izjemno napadalno moč, tokrat sta jo v polfinalu le pognala do skrajnosti.

Zato je največji vtis po pariškem spektaklu pravzaprav preprost: PSG je bil dovolj dober, da zmaga, Bayern pa dovolj nevaren, da poraz ne deluje usodno. In to je najslabša mogoča novica za vse, ki so pri 5:2 že mislili, da je polfinale odločen. V Münchnu nas ne čaka popravek prve tekme, temveč njeno neposredno nadaljevanje.