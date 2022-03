Bayern v derbiju neodločeno z Bayerjem

Nogometaši v Nemčiji ta konec igrajo tekme 25. kola bundeslige. Danes sta se v derbiju pomerila vodilni Bayern in tretji Bayer Leverkusen ter se razšla z neodločenim izidom 1:1. Z enakim izidom pa je Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla končal dvoboj s Freiburgom.

Bayern je dobro začel tekmo in premoč v uvodnem delu kronal z zadetkom Niklasa Süleja, ki je v 18. minuti spretno potisnil žogo v mrežo po slabem posredovanju gostujoče obrambe. A je nato Bayer strnil vrste in bil vse nevarnejši, gola pa ni dosegel. Do točke je gostom namreč pomagal kar domači kapetan Thomas Müller, ki je po prostem strelu tekmecev v 36. minuti žogo preusmeril mimo svojega vratarja Svena Ulreicha in v 407. nastopu v bundesligi prvič zabil avtogol.

Tudi v drugem današnjem dvoboju moštev z vrha je bil na koncu izid 1:1, čeprav so bili bližje zmagi gostje iz Freiburga. Po golu Ermedina Demirovića so vodili vse do 90. minute, ko je domačo zasedbo rešil Angelino. Kampl je začel tekmo za Leipzig in igral do 59. minute, ko ga je zamenjal Dani Olmo.

Drugouvrščena Borussia Dortmund bi morala igrati v nedeljo proti Mainzu, a so tekmo zaradi okužb v ekipi tekmecev preložili na 16. marec.