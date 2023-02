Bayern z zanesljivo zmago nad Unionom nazaj na vrh lestvice

S tem so nogometaši Bayerna ponovno zasedli vrh lestvice, saj imajo boljšo razliko v golih od drugouvrščene Borussie iz Dortmunda. Bavarci so že v prvem polčasu razrešili vse dvome o zmagovalcu proti tretjeuvrščeni ekipi bundeslige. Potem ko so se v prve pol ure še mučili z obrambno naravnanimi tekmeci, so že do polčasa zadeli Eric Maxim Choupo-Moting (31.), Kingsley Coman (40.) in Jamal Musiala (45+1.). V drugem polčasu se izid ni več spremenil.

Bayern ima po zmagi na vrhu lestvice 46 točk oziroma prav toliko kot Dortmundčani. Sledijo Union Berlin (43), Leipzig (42), Freiburg (41). Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je v soboto z 2:1 premagal Eintracht iz Frankfurta. Kampl je odigral 68 minut. Dortmund je bil v gosteh z 1:0 boljši od Hoffenheima, Freiburg pa je danes doma remiziral proti Bayerju iz Leverkusna (1:1).

V petek se bo začel 23. krog, za uvod pa se bosta pomerila Dortmund in Leipzig. Vodilni Bayern bo dan kasneje gostoval pri Stuttgartu, Union bo gostil Köln, Freiburg pa se bo v gosteh meril z Borussio iz Mönchengladbacha.