Bayern zamudil petmilijonsko priložnost za katalonskega zvezdnika

Osemnajstletni nogometni zvezdnik Lamine Yamal se je kljub svoji mladosti hitro uveljavil kot eden najboljših napadalcev sveta. V lanski sezoni je za Barcelono zbral 18 zadetkov in 25 podaj in Kataloncem pomagal do naslova španskih prvakov, s čimer si je prislužil nominacijo za prestižno nagrado zlata žoga. Kot pa je v svoji knjigi Transfer insider razkril nemški novinar Christian Falk, bi se Yamal lahko pri 16 letih preselil na Bavarsko.

Bayern München je februarja leta 2022 v Španijo poslal delegacijo, ki sta jo sestavljala tedanji športni direktor kluba Hasan Salihamidžić in tedanji tehnični direktor Bavarcev Marco Neppe. V Madrid sta odpotovala na sestanek z nogometnim agentom Ivanom de la Peño, saj se je münchenski klub zanimal za njegovo stranko in igralca Barcelona, Gavija. Toda nemški klub je želel tudi začeti pogovore o prestopu tedaj 14-letnega Yamala.

Kot je poročal Falk, urednik nogometne redakcije nemškega medija Sport Bild, so bili šefi kluba navdušeni nad Yamalovo igro. »Napadalne akcije, triki in prizori igre, ki jih je mladi Lamine Yamal prikazal v teh videoposnetkih, so Bayern resnično navdušili,« je zapisal Falk. De la Peña je obljubil, da bo zanimanje posredoval dalje, Bayernova delegacija pa se je v Nemčijo vrnila z »dobrim občutkom«.

Konec istega leta je Lamine Yamal zamenjal agenta in si pomoč poiskal pri agentu Jorgeju Mendesu, ki je vodstvu nemškega kluba podal nove zahteve. Klub bi moral za Špančev prestop, ki bi ga lahko opravil po Yamalovem šestnajstem rojstnem dnevu (julija 2023), plačati vsaj pet milijonov evrov. Dogovarjanja o morebitnem prestopu so se pri kluba nadaljevala interno.

Toda aprila leta 2023 je Yamal prvič zaigral za Barcelono in prestop ni več prišel v poštev. Oktobra istega leta je s Katalonci podpisal novo pogodbo do leta 2026, maja letos pa je Barcelona naznanila, da so z Yamalom sklenili dogovor o novi pogodbi, ki bo 18-letniku prinesla vsaj 15 milijonov evrov na sezono.