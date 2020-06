Bayern že drevi 30. prvak?

Ljubljana

- Vse je v rokah in nogah Borussii. Bayern bo tri tekme pred koncem državnega prvenstva osmič zapored nemški nogometni prvak že drevi, če bo prva zasledovalka Borussia Dortmund izgubila, Bayern pa premagal Borussio Mönchengladbach.Bayern ima štiri tekme pred koncem sedem točk prednosti (70:63), njegov 30. naslov nemškega prvaka in 29., odkar obstaja enotna »bundesliga« – od leta 1963. Prvi naslov je münchenski klub sicer osvojil leta 1932, pri čemer pa Bayerna ni bilo med moštvi, ki so leta 1963 bili prvi člani »bundesliga«. Bavarsko prestolnico je zastopal 1860 München.Prva tekma 31. kola je bila že v petek. Leipzig je sv začetni enajsterici (bivši slovenski reprezentant je igral do 68. minute) je v gosteh že po enajstih minutah strl Hoffenheim. Oba gola je dosegel nekdanji zvezdnik zagrebškega Dinama in španski reprezentant