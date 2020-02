Bayernovih deset, Gnabryjevih šest

Ljubljana

Bivšemu članu Arsenala Sergu Gnabryju sta se zelo zamerila druga dva velika londonska kluba. Od vseh svojih šest golov v ligi prvakov je Tottenhamu zabil štiri, Chesleaju pa dva. FOTO: Reuters

Barcelona in Real nista bila prvaka

Bayern je kot tretji v ligi prvakov dosegel sedem zaporednih zmag. Pred njim sta toliko zmag nanizala Barcelona (2002/03) in Real Madrid (2014/15). Toda oba španska velikana v teh sezonah nista osvojila najprestižnejše evropske lovorike. Leta 2003 je bil najboljši Milan, leta 2015 pa Barcelona.



Najvišji poraz

Trener Cheleaja Frank Lampard pretirano žalosten ne bo, a si je obetal, da bo favoriziranemu nemškemu prvaku in nemškemu kolegu Hansiju Flicku (levo) povzročil več preglavic. FOTO: AFP

- Le 51 minut se je upiral Chelsea v prvi tekmi osmine finala proti Bayernu. Prvo luknjo v njegovi obrambi je našel, ki je nadaljeval, kar je v skupinskem delu tekmovanja začel. Tottenhamu je pri zmagi s 7:2 nasul štiri gole, sinoči je Chelseaju dodal še dva.Vseh svojih šest golov v LP je nemški reprezentant in nekdanji up Arsenala dosegel v Londonu. V angleški prestolnici se Bayern v tej sezoni počuti kot v »domači postelj« – zabil je že deset golov.»Ta izid nam daje veliko samozavesti, ampak treba se je ustrezno pripraviti tudi za povratno tekmo. V Londonu imam veliko prijateljev, morda mi dajejo moč. Rad se vračam. Vemo, kaj se je lani zgodilo Barceloni v Liverpoolu, previdnost ni odveč. Zbrano moramo vstopiti v četrtfinale,« je še en sijajen londonski večer opisal 24-letni krilni napadalec nemškega prvaka.»V vsem so nas zasenčili. Ali sem presenečen? Seveda, lahko bi naredili več. Razočaran sem, ker nismo pokazali več. Za vsakega od nas v slačilnici je bila to streznitev. Natančno bo treba pogledati, kaj smo doslej storili in na kakšno raven želimo in moramo priti. Kljub vsemu moramo biti pokončni, ne smemo si zapreti vseh vrat. Bolj me skrbi širša slika moštva. Še veliko dela nas čaka,« je najvišji domači poraz Chelseaja v zgodovini v LP pospremil domači trenerChelsea je dvoboj končall z desetimi igralci. V 83. minuti pri 0:3 je bil izključen Marcos Alonso. Tretji gol za Bayern in že devetega v gosteh v tej sezoni je zabil Robert Lewandowski.