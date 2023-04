Bazen ali stadion? Stadion!

V nadaljevanju preberite:

Rogaška občina je imela presežek proračunskega denarja, ki jim ga je prinesel loterijski dobitek v igri eurojackpot. Z malo fantazije, zadel ga je nogometni navdušenec, ki je občinske veljake opozoril, da preden dvigne znesek, lahko zamenja tudi stalno prebivališče in bo šlo 1,67 milijona evrov davka od iger na srečo v drugo vas, če ne bo dobil zagotovila, da se del občinskega denarja preusmeri tudi v športno panogo, ki rogaškemu zdraviliškemu slovesu še doda dodano vrednost v čem drugem. In morda zadovolji večje število nogometnih navdušencev. Ob vedenju, da se v Rogaški ustvarja prvoligaška nogometna zgodba z mednarodnimi obrisi, ima nenavadna zadeva nekoliko bolj razumljivo ozadje. Znova malo fantazije. Zdravilišče Rogaška in tudi ožje okolje sta že od nekdaj rusko interesno območje. Kaj to pomeni za rogaški zdraviliški turizem in obstranski biznis, ko gre za Ruse, najbrž ni treba biti prav posebno bister.