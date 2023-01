BBC se opravičuje, Gary Lineker pa se smeji iznajdljivemu šaljivcu

Uvod v tekmo pokala FA med domačim Wolverhamptonom in Liverpoolom, ponovljeni dvoboj 3. kola je v korist gostujočega moštva odločil gol Harveyja Elliotta v 13. minuti, je bil nevsakdanji, saj so slovitega voditelja in nekdanjega nogometaša Garyja Linekerja motili nevsakdanji zvoki v studiu. Kot se je izkazalo, je nekdo tja namenoma pretihotapil telefon in ga prilepil na skrito mesto, šlo naj bi za samooklicanega šaljivca z youtuba Daniela Jarvisa, ki se je s »podvigom« že pohvalil na twitterju.

»Kar se sabotaže tiče, je bilo kar hecno,« je v svojem slogu dogodek komentiral Lineker. »Opravičujemo se gledalcem, ki so bili morda prizadeti med prenosom večerne nogometne tekme,« pa so bili precej manj navdušeni odgovorni na BBC. Jarvis z uporabniškim imenom Jarvo do oktobra 2024 nima vstopa na štadione v Angliji in Walesu, potem ko je z vdorom na igrišče prekinil tekmo v kriketu med Anglijo in Indijo, ko se je tudi zaletel v angleškega reprezentanta Jonnyja Bairstowa.