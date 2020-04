Beckenbauer se je ognil črnemu madežu

Ženeva – Nemški nogometni velikan Franz Beckenbauer bo ostal brez črnega madeža na sodišču, potem ko se je sojenje proti njemu in še trojici zaradi podkupovalne afere v zvezi s svetovnim prvenstvom 2006 končalo brez sodbe. Petletni proces na sodišču v Švici proti zdaj 74-letnemu Beckenbauerju je namreč zaustavila koronavirusna kriza, saj je postopek zastaral.



Beckenbauer, ki je bil takratni šef organizacijskega odbora za SP 2006, je sicer vse obtožbe zanikal. Obtoženi naj bi zavestno nepravilno delovali pri plačilu 6,7 milijona evrov nemške nogometne zveze leta 2005 Mednarodni nogometni zvezi FIFA, torej eno leto, preden je Nemčija gostila SP. Denar so označili kot prispevek za gala prireditev za SP, ki pa je nikoli niso izpeljali.

Razočaranje na sedežu FIFA

Leta 2002 je Beckenbauer dobil posojilo v enakem znesku od poslovneža Roberta Louis-Dreyfusa, ki je končal na bančnih računih takratnega šefa financ pri FIFA Mohameda bin Hammama in s katerim naj bi kupoval glasove za SP.



FIFA je že v torek sporočila, da je razočarana nad razpletom oziroma nerazpletom postopka. »Globoko smo razočarani, da sojenje glede korupcije pri mundialu 2006 ne bo dočakalo epiloga, ker je primer zastaral,« pravi njena izjava za javnost ob upanju, da bo »resnica okoli plačila 10 milijonov švicarskih frankov v središču afere prišla na dan«.



Razplet postopka v Švici sicer ne vpliva na procese v drugih državah.