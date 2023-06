Beckham odstavil Nevilla

Slabi rezultati so botrovali odločitvi vodstva nogometnega kluba Inter Miami, da odslovi trenerja Phila Nevilla. Kaplja čez rob je bil poraz proti New York Red Bulls z 1:0.

Neville (46) je prišel januarja 2021, ko je zapustil žensko reprezentanco Anglije. Po štirih zaporednih porazih je Inter Miami zadnji v zahodni konferenci MLS. Nevillu tudi tesno prijateljstvo s solastnikom Davidom Beckhamom ni pomagalo obdržati službe.

»Ko smo pripeljali Phila, smo vedeli, da bo dal vse od sebe, delal je zelo zavzeto, on in njegova družina so sprejeli Miami za svojega. Včasih moramo v tem poslu sprejeti najtežje odločitve in menimo, da je čas za spremembo. Osebno bi se zahvalil Philu za njegovo strast in doprinos našemu klubu,« je povedal Beckham, dolgo soigralec Nevilla v Manchester Unitedu in angleški reprezentanci.

Ekipo bo na sobotni tekmi proti DC Unitedu vodil pomočnik trenerja Javier Morales.