Nekdanji angleški nogometaš David Beckham toži podjetje Coty, ki distribuira njegove parfume, zaradi prodaje teh v diskontnih trgovinah in na bencinskih servisih, piše Guardian. Tožbo je v New Yorku vložilo podjetje DB Ventures, ki ga je Beckham ustanovil za upravljanje pravic do uporabe svojega imena in podobe ter poslovnih partnerstev.

Beckham od Cotyja zahteva odškodnino v višini 41 milijonov dolarjev (dobrih 37 milijonov evrov) in prekinitev pogodbe.

V podjetju DB Ventures, kjer 51-letnega nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda in angleške reprezentance opisujejo kot »eno najbolj prepoznavnih in vplivnih osebnosti v svetu športa, mode in poslovanja«, poudarjajo, da je bila Beckhamova znamka skrbno grajena več desetletij.

Podjetje Coty obtožujejo, da je distribuiralo parfume Beckhama prek diskontnih trgovin Poundland, zaradi česar so se izdelki prodajali po nizkih cenah. Blagovna znamka David Beckham naj bi s tem utrpela škodo, ker so jo povezali s poceni in diskontnimi izdelki in to izključno zato, ker naj bi se blagovna znamka nogometaša zaradi pohlepa znašla v diskontih po likvidacijskih cenah.

Naj bi šlo za enkraten dogodek, in ne poslovno stalnico

Pri Cotyju vse obtožbe zavračajo, zato so sodišče pozvali k zavrnitvi tožbe. V podjetju trdijo, da je šlo pri nepooblaščeni marketinški kampanji zgolj za enkraten dogodek, ki so ga nemudoma obravnavali, ter zanikajo kakršno koli kršitev pogodbe.

Še več, v Cotyju so mnenja, da je v ozadju zgolj prekinitev sodelovanja in da je Beckhamovo podjetje DB Ventures že sklenilo dogovor z enim od tekmecev. Tako da želi zdaj doseči, da bi mu sodišče omogočilo predčasno prekinitev pogodbe.

Coty proizvaja 45 parfumov z Beckhamovo blagovno znamko, licenco za njihovo proizvodnjo in distribucijo pa bo od januarja 2027 prevzelo podjetje Interparfums.