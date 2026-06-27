Belgija in Egipt v izločilne boje, Iran v čakalno vrsto

Nogometaši Belgije so na zadnji tekmi skupine G v Vancouvru premagali Novo Zelandijo s 5:1, medtem ko sta se Egipt in Iran v Seattlu razšla z 1:1. Belgija in Egipt sta si kot prvouvrščeni reprezentanci zagotovili napredovanje, blizu uvrstitvi med 32 pa je tudi Iran, ki po tretjem remiju in razliki v golih 3:3 lahko upa na napredovanje.

Za Belgijo je na stadionu BC Place v Vancouvru dva gola dosegel Leandro Trossard (28., 50.), po enega pa Kevin de Bruyne (66.), Romelu Lukaku (86.) in Alexis Saelemaekers (90.+4), za Novo Zelandijo pa je edini gol prispeval Elijah Henry Just (84.).

Na stadionu Lumen Field v Seattlu so bili v spopadu Egipta in Irana bližje zmagi nogometaši iz Irana, ki so v sodnikovem podaljšku dosegli potencialen zmagoviti gol, a je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Na koncu sta se izbrani vrsti razšli z nedoločenim izidom. Egipt je povedel v peti minuti po golu Mahmouda Saberja, devet minut kasneje pa je izenačujoči gol dosegel Ramin Rezaelan.

Nogometaši iz Belgije in Egipta so zbrali po pet točk, Iranci imajo tri, Novozelandci pa so z eno točko na zadnjem mestu in so se že poslovili od letošnjega mundiala.