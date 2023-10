Belgija in Švedska sklepčni: tekma pri 1:1 končana

Nogometna tekma med Belgijo in Švedsko v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024, ki je bila ob polčasu prekinjena zaradi streljanja, v katerem sta umrla dva švedska navijača, se ne bo ponovila oziroma odigrala do konca, je danes sporočila Evropska nogometna zveza Uefa. Tekma se je tako končala z izidom 1:1, ekipi pa si bosta razdelili točko.

Na željo nogometnih zvez obeh držav bo obveljal rezultat 1:1 ob polčasu tekme, ko je bila tekma v Bruslju prekinjena, saj se švedski nogometaši niso želeli vrniti na igrišče. Vsaka ekipa je tako dobila po eno točko, lestvica skupine F pa bo posodobljena, so še dodali pri Uefi.

Misli pri žrtvah, ne pri nogometu

V ponedeljek zvečer je oborožen moški stopil s skuterja na severu mestnega središča in na ulici streljal. Pri tem je ubil dva švedska državljana, enega človeka pa ranil. Osumljenega napadalca, 45-letnega tunizijskega državljana, ki je nezakonito živel v Belgiji, je v torek policija ujela in ustrelila.

Švedski navijači so po koncu tekme ostali na stadionu, nato pa jih je policija ob 2. uri zjutraj pospremila v njihove hotele. »Veseli nas, da je Uefa sprejela odločitev in da je ta v skladu z željami obeh zvez. Vendar športne zadeve so drugotnega pomena, naše misli so z žrtvami in njihovimi družinami,« je v izjavi zapisala belgijska nogometna zveza.