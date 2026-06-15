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Nogomet

Belgija rešila točko, Egipt pa še vedno brez zmage na SP

Belgija in Egipt sta v Seattlu odprli boje v skupini G na mundialu. Obračun se je končal z 1:1 (0:1).
Romelu Lukaku je pomagal Belgiji do točke. FOTO: Alex Grimm/AFP
Galerija
Romelu Lukaku je pomagal Belgiji do točke. FOTO: Alex Grimm/AFP
STA, A. V.
15. 6. 2026 | 23:09
15. 6. 2026 | 23:09
1:53
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Belgijci, ki so deveti na svetovni lestvici in 15. igrajo na SP, so pred 66.775 gledalci v sedmi minuti prvič poskusili, malce premalo natančen je bil Kevin de Bruyne. V 20. minuti pa so povedli Egipčani. Thibauta Courtoisa v belgijskih vratih je s približno 20 metrov ugnal Emam Ašur.

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Belgijci so nato imeli več žogo v posesti in več strelov, toda 29. ekipe z lestvice Mednarodne nogometne zveze, v kateri sta glavna zvezdnika danes ne posebej razpoložen Mohamed Salah in Omar Marmuš, niso resneje ogrozili. Zato pa je v 33. minuti Mostafa Ziko namučil Courtoisa z roba kazenskega prostora.

FOTO: Albert Gea/Reuters
FOTO: Albert Gea/Reuters

De Bruyne je v uvodu drugega dela s prostega strela zadel vratnico, takoj zatem pa je Egipt na svojem četrtem SP zapravil novo veliko priložnost, igra pa je v teh trenutkih ponujala več dogajanja na obeh straneh, tudi strelov. V 66. minuti je v igro pri Belgiji vstopil Romelu Lukaku in po vsega nekaj sekundah bil vpleten v izenačujoči zadetek, ob njem je namreč lastno mrežo zatresel Mohamed Hani.

Po golu so bili Belgijci aktivnejši in nevarnejši, imeli v 83. minuti še eno lepo priložnost prek Brandona Mecheleja, isti igralec je streljal še v sodniškem dodatku, a je ostalo pri neodločenem izidu. Egipt tako še vedno čaka na svojo prvo zmago na mundialih.

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EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

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