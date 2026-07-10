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Nogomet

Merino še drugič španski rešitelj, furia je v polfinalu

Španija je postala drugi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu. Na zadnji oviri pred finalom jih čaka aktualni podprvak in prvi favorit Francija.
Dolgo časa je bil izid 1:1 in ko se je zdelo, da bodo zmagovalca odločili podaljši, je še drugič zapored Luis de la Fuente potegnil asa iz rokava: v igro je poslal Mikela Merina. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Galerija
Dolgo časa je bil izid 1:1 in ko se je zdelo, da bodo zmagovalca odločili podaljši, je še drugič zapored Luis de la Fuente potegnil asa iz rokava: v igro je poslal Mikela Merina. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
M. Ru., STA
10. 7. 2026 | 23:04
10. 7. 2026 | 23:05
1:59
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Španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2:1 (1:1) uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2:0 (0:0), njun dvoboj pa se bo v torek, 14. julija, v Dallasu pričel ob 21. uri.

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Za Špance sta zadela Fabian Ruiz v 30. in joker s klopi Mikel Merino v 88., za Belgijce pa je edini gol dosegel Charles De Ketelaere v 41. minuti. To je bil hkrati tudi edini gol, ki so ga Španci doslej prejeli na mundialu, hkrati pa jih prav veliko tudi niso zabili.

Belgijci so se veselili in upali, a Španija je bila taktično vnovič boljša. Sledila je svojemu načrtu in uvrstila se je v polfinale. FOTO: Etienne Laurent/AFP
Belgijci so se veselili in upali, a Španija je bila taktično vnovič boljša. Sledila je svojemu načrtu in uvrstila se je v polfinale. FOTO: Etienne Laurent/AFP

Španija je dosegla peto zmago na letošnjem turnirju. Po neodločenem izidu z Zelenortskimi otoki je bila v skupinskem delu boljša od Savdske Arabije s 4:0 in Urugvaja z 1:0, v šestnajstini finala je ugnala Avstrijo s 3:0, v osmini finala pa še Portugalsko z 1:0.

Španija se je tretjič prebila v polfinale. Na mundialu v Južni Afriki 2010 se je po polfinalni zmagi proti Nemčiji nato veselila še svojega edinega naslova po zmagi proti Nizozemski, med štiri pa se je uvrstila tudi v Braziliji 1950. Tretja četrtfinalna tekma med Norveško in Anglijo se bo v soboto v Miamiju pričela ob 23. uri, zadnja med Argentino in Švico pa v nedeljo v Kansas Cityju ob 3. uri.

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