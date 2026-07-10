Merino še drugič španski rešitelj, furia je v polfinalu

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Španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2:1 (1:1) uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2:0 (0:0), njun dvoboj pa se bo v torek, 14. julija, v Dallasu pričel ob 21. uri.
Za Špance sta zadela Fabian Ruiz v 30. in joker s klopi Mikel Merino v 88., za Belgijce pa je edini gol dosegel Charles De Ketelaere v 41. minuti. To je bil hkrati tudi edini gol, ki so ga Španci doslej prejeli na mundialu, hkrati pa jih prav veliko tudi niso zabili.
Španija je dosegla peto zmago na letošnjem turnirju. Po neodločenem izidu z Zelenortskimi otoki je bila v skupinskem delu boljša od Savdske Arabije s 4:0 in Urugvaja z 1:0, v šestnajstini finala je ugnala Avstrijo s 3:0, v osmini finala pa še Portugalsko z 1:0.
Španija se je tretjič prebila v polfinale. Na mundialu v Južni Afriki 2010 se je po polfinalni zmagi proti Nemčiji nato veselila še svojega edinega naslova po zmagi proti Nizozemski, med štiri pa se je uvrstila tudi v Braziliji 1950. Tretja četrtfinalna tekma med Norveško in Anglijo se bo v soboto v Miamiju pričela ob 23. uri, zadnja med Argentino in Švico pa v nedeljo v Kansas Cityju ob 3. uri.
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