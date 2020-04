Belgijci končali ligo, prvak FC Brugge

Bruselj - Vodstvo belgijske nogometne lige je predlagalo, da sezono zaradi pandemije koronavirusa končajo predčasno in da se upošteva trenutni vrstni red na prvenstveni lestvici. Odločitev bodo predvidoma uradno potrdili na skupščini 15. aprila. To pomeni, da bi naslov belgijskega prvaka osvojil FC Brugge, ki ima po 29 krogih 15 točk prednosti pred Gentom.



V sporočilu za javnost so predstavniki lige zapisali, da je zelo malo verjetno, da bi lahko igrali tekme pred 30. junijem. "Soglasno smo se odločili, da si ne želimo nadaljevati prvenstva po tem datumu," pravi vodstvo lige, ki se je tudi strinjalo, da obvelja trenutni vrstni red.

Prvenec Belgijcev

Belgijska bi tako postala prva evropska liga s takšno odločitvijo, ki je posledica pandemije novega koronavirusa. Ta že dlje časa onemogoča igranje tekem.



Brugge je na 29 tekmah zbral 70 točk, Gent 55, sledijo pa Charleroi, Antwerpen in Standard. Cercle Brugge Dina Hotića, nekdanjega nogometaša Maribora in mlajših slovenskih reprezentančnih selekcij, zdaj pa reprezentanta BiH, je 14. med 16 ekipami in si je zagotovil obstanek.