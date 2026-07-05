Belgijci razjarjeni: Fifa pomilostila Baloguna, zahvalil se je tudi Trump

Ameriški napadalec Folarin Balogun bo lahko igral na tekmi osmine finala domačega svetovnega prvenstva proti Belgiji. Pristojnim pri Svetovni nogometni zvezi (FIFA) se je zahvalil tudi Donald Trump, predsednik ZDA.

Balogun je na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini (2:0) prejel rdeč karton, s čimer si je prislužil tekmo prepovedi na tem SP. Toda vmes so posegli odgovorni pri Fifi in sporočili, da je kazen za napadalca, ki je doslej na mundialu dosegel tri gole, pogojna in velja za obdobje enega leta.

»Prepoved igranja je začasno odložena za poskusno dobo enega leta,« so zapisali pri Fifi. »Če bo Balogun v tem obdobju storil še en prekršek podobne ali hujše narave, bomo pogojno kazen preklicali in izvršili potrebne sankcije ter temu naložili še kazen za morebitni novi prekršek,« so obrazložili pri Fifi.

Na odločitev Fife se je na svojem družbenem omrežju Truth Social odzval tudi Trump. »Hvala, Fifi, ker je ravnala pošteno in popravila veliko krivico,« je zapisal ameriški predsednik, ki je na žrebu skupinskega dela lani decembra od Fife prejel novoustanovljeno nagrado za mir in uživa dober odnos s predsednikom krovne nogometne organizacije Giannijem Infantinom.

Na odločitev so se odzvali tudi v Belgiji

Američani se bodo proti Belgiji pomerili v noči s ponedeljka na torek ob 2. uri po srednjeevropskem času. Balogun velja za enega od ključnih členov reprezentance, ki jo s klopi vodi Mauricio Pochettino.

Na odločitev Fife so se odzvali tudi v Belgiji in jo označili za nerazumljivo. »Po mnenju strokovnjakov se ameriška reprezentanca sploh ne bi mogla pritožiti na samodejno prepoved igranja. Vseeno pa so Američani očitno našli pravo luknjo v pravilih,« so zapisali v časniku Le Soir.