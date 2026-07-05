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Nogomet

Belgijci razjarjeni: Fifa pomilostila Baloguna, zahvalil se je tudi Trump

Ameriški napadalec bo lahko kljub prejetemu rdečemu kartonu proti BiH na svetovnem prvenstvu zaigral na tekmi osmine finala.
Folarin Balogun bo lahko zaigral proti Belgiji. FOTO: Jamie Squire/AFP
Galerija
Folarin Balogun bo lahko zaigral proti Belgiji. FOTO: Jamie Squire/AFP
M. Š., STA
5. 7. 2026 | 21:34
5. 7. 2026 | 22:35
3:06
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Ameriški napadalec Folarin Balogun bo lahko igral na tekmi osmine finala domačega svetovnega prvenstva proti Belgiji. Pristojnim pri Svetovni nogometni zvezi (FIFA) se je zahvalil tudi Donald Trump, predsednik ZDA.

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Balogun je na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini (2:0) prejel rdeč karton, s čimer si je prislužil tekmo prepovedi na tem SP. Toda vmes so posegli odgovorni pri Fifi in sporočili, da je kazen za napadalca, ki je doslej na mundialu dosegel tri gole, pogojna in velja za obdobje enega leta.

»Prepoved igranja je začasno odložena za poskusno dobo enega leta,« so zapisali pri Fifi. »Če bo Balogun v tem obdobju storil še en prekršek podobne ali hujše narave, bomo pogojno kazen preklicali in izvršili potrebne sankcije ter temu naložili še kazen za morebitni novi prekršek,« so obrazložili pri Fifi.

Na odločitev Fife se je na svojem družbenem omrežju Truth Social odzval tudi Trump. »Hvala, Fifi, ker je ravnala pošteno in popravila veliko krivico,« je zapisal ameriški predsednik, ki je na žrebu skupinskega dela lani decembra od Fife prejel novoustanovljeno nagrado za mir in uživa dober odnos s predsednikom krovne nogometne organizacije Giannijem Infantinom.

Na odločitev so se odzvali tudi v Belgiji 

Američani se bodo proti Belgiji pomerili v noči s ponedeljka na torek ob 2. uri po srednjeevropskem času. Balogun velja za enega od ključnih členov reprezentance, ki jo s klopi vodi Mauricio Pochettino.

Na odločitev Fife so se odzvali tudi v Belgiji in jo označili za nerazumljivo. »Po mnenju strokovnjakov se ameriška reprezentanca sploh ne bi mogla pritožiti na samodejno prepoved igranja. Vseeno pa so Američani očitno našli pravo luknjo v pravilih,« so zapisali v časniku Le Soir.

Selami ni več selektor Jordanije

Jordanska nogometna zveza (JFA) je prekinila sodelovanje s selektorjem Jamalom Selamijem, potem ko je članska izbrana vrsta svoje prvo svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi sklenila s tremi porazi. »Tvoje potovanje z jordansko reprezentanco se končuje. Zahvaljujejo se ti za trud, izjemno predanost in zgodovinski uspeh s prebojem na SP,« je objavil princ Ali bin Al Husein, predsednik JFA. Selami je postal selektor Jordanije junija 2024, po uspešnem delu je rojeni Maročan dobil tudi jordansko državljanstvo. Na SP je Jordanija igrala v skupini z Argentino, Alžirijo in Avstrijo ter imela ob treh porazih razliko v danih in prejetih zadetkih 3:8.

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svetovno prvenstvo v nogometuFolarin BalogunDonald TrumpGianni InfantinoSP 2026ZDA

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