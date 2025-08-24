Belgijec začel z golom, Hrvat s porazom

Italijanski nogometni prvak Napoli je novo sezono serie A začel z gostovanjem pri povratniku med italijansko elito Sassuolu. Neapeljčani, ki jih še vedno vodi Antonio Conte, so za začetek dokaj zanesljivo zmagali z 2:0.

Napoliju sta prve tri točke v novi sezoni zagotovila najboljši igralec italijanske lige v prejšnji sezono Scott McTominay z golom v 17. minuti in najodmevnejša poletna okrepitev Kevin De Bruyne, ki je zadel v 57. minuti. Sassuolo je tekmo končal z igralcem manj, potem ko je v 79. minuti drugi rumeni karton dobil Ismael Kone.

Tudi Luka Modrić ni zmogel preprečiti velikega presenečenja na San Siru. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Prvi šok je doživel Milan pod vodstvom Maxa Allegrija in z odmevno okrepitvijo Luko Modrićem. Statistično prevladujoče rdeče-črne je v Milanu premagal novinec Cremonese z 2:1, zmagoviti zadetek je v 61. minuti s »škarjicami« dosegel Federico Bonazzoli. Bolje je sezono z novim strategom Gianpierom Gasperinijem začela Roma, ki je z 1:0 odpravila Bologno. Edini gol je v 53. minuti prispeval 25 milijonov evrov vreden novinec Wesley.

V nedeljo bo Como igral proti Laziu, Cagliari proti Fiorentini, Atalanta bo gostila Piso, Juventus pa Parmo, pri kateri je Tjaš Begić.

V ponedeljek bo Udinese, ki ima za zdaj v ekipi še Sandija Lovrića in Davida Pejičića, gostil Verono, Inter pa Torino.