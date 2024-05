Belgijski rdeči vragi in Hagijev sin

V nadaljevanju preberite:

V skupini E eura 2024 so med Belgijo, Slovaško, Romunijo in Ukrajino seveda favoriti flamsko-valonski rdeči vragi. A tudi ti so v obdobju menjave nogometnih rodov, po gladko opravljenem kvalifikacijskem ciklusu za letošnje EP pa želijo v Nemčiji sprati črn madež iz Katarja, ko so na mundialu izpadli že v skupinskem delu. Mnogi so imeli to skupino eura za najslabšo na turnirju, ki bo dal evropskega prvaka, a z dodatkom Ukrajincev prek dodatnih kvalifikacij se je krvna slika zelo izboljšala.