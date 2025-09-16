Senzacija v Lizboni, golijada v Torinu, Mbappe rešil beli balet

Začel se je elitni nogometni ples v evropski ligi prvakov, v torkovih uvodnih šestih tekmah 1. kroga so bili doseženi naslednji izidi – Athletic Bilbao:Arsenal 0:2 (Martinelli 72., Trossard 87.), PSV:Royale Union 1:3 (van Bommel 90.; David 9., Ait El Hadj 39., Mac Allister 81.), Benfica:Qarabag 2:3 (Barrenechea 6., Pavlidis 16.; Leandro Andrade 30., Duran 48., Kashchuk 86.), Juventus:Borussia Dortmund 4:4 (Yildiz 68., Vlahović 68., 94., Kelly 96); Adeyemi 52., Nmecha 65., Couto 74., Bensebaini-11m 86.), Real Madrid:Olympique Marseille 2:1 (Mbappe 29.-11m, 81.-11m; Weah 22.), Tottenham:Villareal 1:0 (Luiz Junior-ag 4.).

Mbappe dvakrat z bele pike

V ospredju je bil dvoboj na stadonu Santiago Bernabeu v Madridu, kjer je Real gostil francoskega podprvaka iz Marseilla. Galaktiki so takoj prevzeli pobudo v igri, modri z Azurne obale so delovali negotovo, a vseeno pripravili izvrsten protinapad po napaki Gülerja na sredini igrišča. Greenwood je osvojil prostor, žogo lepo oddal Weahju, ki je v 22. minuti matiral domačega vratarja Courtoisa.

Beli balet si je hitro opomogel po hladnem tušu, že sedem minut pozneje je namreč Kondogbia storil nespameten prekršek nad Rodrygom v svojem kazenskem prostoru. Zanesljivi izjavalec za 1:1 z bele pike je bil Mbappe. Do odmora je goste reševal vratar Rulli, na drugi strani je moral svoje sposobnosti po še enem silovitem strelu Weaha pokazati tudi Courtois.

Izključitev Carvajala

Kmalu po odmoru je Mbappe stresel vratnico francoskih vrat, po začetnem pritisku belih pa so gostje umirili domače ase in celo nekaj časa prevladovali v posesti žoge. V 72. minuti je Real ostal brez kapetana Carvajala, ki je storil veliko neumnost, ko je v vroči razpravi z glavo udaril vratarja Rulla.

Kapetan Real Madrida Dani Carvajal si je v 72. minuti prislužil rdeč karton in izključitev, ker je udaril vratarja Marseilla Greonima Rulla. Foto Thomas Coex/AFP

Beli balet je kljub igralcu manj v polju še naprej napadal, po preigravanju rezervista Viniciusa Juniorja je z roko v kazenskem prostoru igral branilec Medina. Mbappe je dobil novo priložnost z bele pike in jo v 81. minuti tudi izkoristil za zmago z 2:1.

Royale Union SG šokiral PSV

Prvi tekmi nove sezone najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu so sicer odigrali v Španiji in na Nizozemskem, po obeh pa so se veselili gostje. Novinec v ligi prvakov, belgijski prvak Royale Union SG, je poskrbel za presenečenje pri sosedih na Nizozemskem, kjer jih je v Eindhovnu pričakalo moštvo PSV. Gostje so prepustili posest žoge gostiteljem in spretno izkoristili vrzeli v domači obrambi.

Anouar Ait El Hadj se veseli zadetka in zmage proti moštvu PSV v gosteh. Foto Nicolas Tucat/AFP

Prvi gol za goste je že v 9. minuti iz enajstmetrovke dosegel Kanadčan Promise David, v 39. minuti je vodstvo na 2:0 povišal Anouar Ait El Hadj. V drugem polčasu je nizozemski prvak krenil na vse ali nič, v 81. minuti je sledila nova kazen gostov z zadetkom Kevina Mac Allisterja. Na stadionu Phillips so se morali domači navijači zadovoljiti zgolj s častnim zadetkom svojih ljubljencev, za katerega je poskrbel Ruben van Bommel v 90. minuti.

Trener moštva Royale Union SG Sebastien Pocognoli je pripravil odlično taktiko za odmevno zmago na premieri svojega moštva v ligi prvakov. Foto Nicolas Tucat/AFP

Topničarji do treh točk v Baskiji

Angleški velikan Arsenal je gostoval pri Athleticu Bilbau, kjer se je počutil udobno v vlogi favorita in tudi prevzel vajeti igre v svoje noge. Toda Londončani so potrebovali precej časa, da so strli odpor požrtvovalnih Baskov.

Zadetek je bil plod akcije dveh rezervistov šele v drugem polčasu. Za topničarje je prvi gol zabil Gabriel Martinelli minuto po vstopu v igro, potem ko je v 72. minuti lepo izkoristil podajo Belgijca Leandra Trossarda, ta je zamenjal zvezdniškega napadalca Viktorja Gyökeresa.

Arsenalov brazilski as Gabriel Martinelli je prvi matiral obrambo Athletica Bilbaa. Foto Albert Gea/Reuters

Da bodo vsi z razlogom slavili dober občutek trenerja Arsenala Mikela Artete, je drugi gol za zmago z 2:0 v 87. zabil še Trossard.

Sredini pari 1. kroga lige prvakov so: Olympiacos – Pafos, Slavija Praga – Bodo /Glimt (obe ob 18:45), Ajax – Inter, Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid, PSG – Atalanta (vse ob 21.)

V četrtek se bodo pomerili: Club Brugge – Monaco, Copenhagen – Bayer Leverkusen (obe ob 18:45), Eintracht Frankfurt – Galatasaray, Manchester City – Napoli, Newcastle – Barcelona, Sporting – Kairat Almaty (vse ob 21.)