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Nogomet

Belgijski selektor v bran Balogunu, Belgija po zmagi: poskusite razveljaviti to

Med najostrejšimi kritiki odločitve Fife je bil belgijski selektor Rudi Garcia, ki pa se je po tekmi pogovarjal tudi z Balogunom in ga branil.
Tako sta se po tekmi pogovorila Rudi Garcia in Folarin Balogun. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
Galerija
Tako sta se po tekmi pogovorila Rudi Garcia in Folarin Balogun. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
L. Š., STA
7. 7. 2026 | 08:20
7. 7. 2026 | 08:26
2:57
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Folarin Balogun, napadalec ameriške nogometne reprezentance, ki je danes na mundialu izpadla proti Belgiji, se je oglasil prvič, odkar je krovna zveza Fifa na poziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa skrajšala njegovo kazen. Kot je dejal, razume razburjenje zaradi odločitve, na drugi strani mu je v bran stopil belgijski selektor.

»Seveda postane zadeva sporna, ko se odločitev spremeni,« je dejal po izpadu ene od gostiteljic svetovnega prvenstva v osmini finala proti Belgiji z 1:4.

»Sprejeli smo odločitev sodnikov, ko sem prejel rdeči karton, in sprejeli smo odločitev, ko so nam sporočili, da lahko igram,« je dodal in prvič spregovoril o odločitvi, ki je sprožila plaz ogorčenja po vsem svetu nad predsednikom Mednarodne nogometne zveze Giannijem Infantinom.

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Čeferin začuden nad Infantinom, na udaru tudi Trump

Balogun je bil izključen na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini.

Rdeč karton je pomenil tudi samodejno prepoved igranja na eni tekmi, vendar je Fifa to kazen začasno razveljavila, da je lahko nastopil že v osmini finala proti Belgiji. Fifa je belgijsko pritožbo na to odločitev gladko zavrnila.

Ta saga je pretresla svetovno prvenstvo in šokirala nogometno javnost, kritiki pa so krovno organizacijo Fifo obtožili, da je popustila političnim pritiskom. Še posebej, ko se je Trump v Beli hiši sam pohvalil, da je osebno poklical Infantina in od njega zahteval ponoven pregled akcije. »Zahteval sem pregled posnetka, ker se mi ni zdelo, da je šlo za prekršek,« je izjavil Trump in dodal, da bi kazen pustila črno piko na turnirju.

Med najostrejšimi kritiki odločitve Fife je bil tudi belgijski selektor Rudi Garcia, ki pa se je po tekmi pogovarjal tudi z Balogunom in nogometašu stopil v bran.

»Pristopil je k meni, kar izjemno cenim. Ni on kriv. On ni storil ničesar narobe. Spoštujem ga,« je o ameriškem reprezentantu dejal Garcia.

Cinično sporočilo Belgijcev

Po potrditvi zmage so se iz odločitve sicer pošalili na uradnem profilu belgijske reprezentance. Na omrežju X so takoj po belgijski zmagi objavili sporočilo: »Poskusite razveljaviti to.« 

V drugi objavi so zapisali: »Temu se reče nogomet«, pri čemer so prečrtali besedo soccer, ki se običajno uporablja v ZDA, in jo nadomestili s football.

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