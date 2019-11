»Beli balet« zapravil zmago pred svojimi navijači, ki so žvižgali Neymarju

Ljubljana – Potem ko je na sinočnji tekmi lige prvakov na štadionu Santiago Bernabeu v Madridu vse kazalo na to, da bo zmaga ostala doma (Real je po dveh golih Karima Benzemaja še v 80. minuti vodil z 2:0), so nogometaši kluba Paris Saint-Germain (PSG) poskrbeli za zasuk in neodločen izid. V 81. minuti je na 1:2 znižal Kylian Mbappé, le dve minuti pozneje je končni izid (2:2) postavil Pablo Sarabia.



Z rezultatom so bili na koncu – razumljivo – bolj zadovoljni v francoskem moštvu. »Tokrat nismo odigrali najboljše tekme, smo pa pokazali našo psihično moč. Čeprav nismo bili v najboljšem položaju, se nikoli nismo vdali. Ko smo zabili prvi gol, nam je bilo lažje,« je strnil vtise Thomas Tuchel, trener PSG.



Kot je pojasnil, so ob izvrstnem vratarju Keylorju Navasu razliko naredili igralci, ki so naknadno vstopili v tekmo, pri čemer je imel ob Neymarju (brazilski zvezdnik je ob žvižgih domačih navijačev na igrišče pritekel na začetku drugega polčasa) v mislih predvsem Sarabio in Juliana Draxlerja, ki ju je trener v igro poslal v 75. minuti namesto Argentincev Maura Icardija in Angela Di Marie.

Ostati morajo potrpežljivi

Čeprav si je pariška ekipa s trinajstimi točkami že pred zadnjim krogom zagotovila prvo mesto v skupini A pred Realom (8), Bruggejem (3) in Galatasarayem (2), Tuchel v svoji zasedbi še vidi prostor za izboljšave. »Lahko še napredujemo, ostati moramo le potrpežljivi,« je poudaril 46-letni Nemec.



Njegov rojak v Realovem dresu Toni Kroos ni bil zadovoljen z razpletom tekme, zato pa je pozitivno ocenil tokratno predstavo »belega baleta«. »Večji del dvoboja smo nadzorovali dogajanje na igrišču in tudi po obeh golih Parižanov smo se hitro pobrali, se vrnili v igro in imeli spet priložnost za zadetek,« je ocenil 29-letni Nemec, ki je s soigralci sprožil kar 27 strelov; toliko jih PSG v ligi prvakov ni dovolil nobenemu moštvu od sezone 2003/04.