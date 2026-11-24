Če imaš Real Madrid na kolenih, mu je pametno zadati končni udarec, sicer se utegne končati s katastrofo. Nogometaši belega baleta so kralji zasukov, to so spoznali tudi igralci PSV iz Eindhovna, ki so po prvem polčasu zasluženo vodili z 1:0 (prednost bi morala biti še višja), na koncu pa Madrid zapustili poklapani. V prvih 20 minutah nadaljevanja je Real pokazal vso svojo moč, Jude Bellingham pa prispeval enega od zadetkov sezone za visoko zmago s 5:1.

V prvem delu so bili nogometaši Reala neprepoznavni, hitri protinapadi jim niso šli od nog in le nervozi mladih nogometašev iz Eindhovna v zadnji tretjini se lahko zahvalijo, da so zaostajali le z 1:0 po 45 minutah igre. PSV je v vodstvo z enajstmetrovke popeljal kapetan, 37-letni veteran Ivan Perišić, ki je izkoristil nespametni prekršek Auréliena Tchouaménija v kazenskem prostoru.

Minimalno vodstvo je bilo prenizko. Real je iz slačilnice prišel nabrušen, obleganje nizozemskih vrat pa je hitro obrodilo sadove. Po lepi akciji in še bolj izvirni podaji Arde Gülerja je vedno zanesljivi Fede Valverde izenačil, nekaj minut kasneje se je štadion Santiago Bernabéu tresel od navdušenja, ko je udaril Jude Bellingham. Anglež je 20 metrov od gola prejel visoko žogo, si jo ustavil in dvignil v zrak, nato pa z volejem z zunanjim delom stopala od vratnice neubranljivo zadel. Tudi vsega lepega vajeni Madridčani so bili navdušeni!

Vratar Kovar je branil dobro, a vseh strelov Madridčanov v drugem polčasu ni uspel zaustaviti. Foto Oscar Del Pozo/AFP

Ko je v 64. minuti po napaki raztresene obrambe zadel še Kylian Mbappé, je bilo odprto le še eno vprašanje: bo uspelo mrežo zatresti tudi Viníciusu? V prvem polčasu znova bledi Brazilec je v drugem oživel, zadel je vratnico in nekajkrat nastreljal vratarja Kovářja, v mrežo pa žoga ni hotela vse do 86. minute, ko je zadel za končnih 5:1. Pred njim je drzno postavitev gostov kaznoval še Mbappe, ki je bliskovito hitre noge unovčil še za drugi gol, se za las izognil prepovedanemu položaju in zlahka premagal češkega vratarja PSV-ja. Real je po petih tekmah pri polnem izkupičku 15 točk, PSV s štirimi trenutno ni na mestih, ki vodijo v dodatne kvalifikacije za izločilne boje.

Večer v ligi prvakov znova ni prinesel veselja za Slovan in Andraža Šporarja, ki je ob porazu z 0:2 proti Betisu odigral 76 minut in v tej sezoni ostaja brez gola v elitni nogometni druščini. Celotno moštvo iz Bratislave je doseglo le enega, prejelo pa jih je kar 19 in je prikovano na dno razpredelnice.

Liga prvakov, 5. krog:

Bodø/Glimt 1:0 LASK

Melayro Bogarde (90+2., avtogol).

Galatasaray 1:0 Aston Villa

Deniz Gül (77.).

Arsenal 1:1 Borussia Dortmund

Viktor Gyökeres (10.); Maximilian Beier (55.).

Como 1:0 AEK Atene

Luis Milla (57.).

Feyenoord 0:1 Porto

Oussama Targhalline (2., avtogol).

Manchester City 2:2 Napoli

Ayyoub Bouaddi (67.), Rayan Cherki (86.); Rasmus Højlund (55.), Noa Lang (76.)

RB Leipzig 3:1 Lens

David Raum (6.), Antonio Nusa (9., 90+4.); Matthieu Udol (58.).

Real Madrid 5:1 PSV Eindhoven

Federico Valverde (50.), Jude Bellingham (60.), Kylian Mbappé (64., 84.), Vinícius Júnior (87.); Ivan Perišić (32., 11-m).

Slovan Bratislava 0:2 Real Betis

Cucho Hernández (43., 57.).