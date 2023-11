Bellingham načet, a naj bi bil nared

Jude Bellingham je po prihodu v Madrid hitro postal vodja ekipe madridskega Reala in ob odsotnosti prave številke 9 tudi njen prvi strelec. Bellingham je na 14 tekmah za Real dosegel že izjemnih 13 zadetkov. Na zadnji tekmi državnega prvenstva proti Rayu Vallecanu pa Bellingham in soigralci niso našli poti do mreže, tekma se je končala z 0:0, ob tem pa si je Bellingham še poškodoval ramo.

Dodatni pregledi so pokazali, da ne gre za poškodbo hujše narave, na treningih Reala je sicer bil prisoten, a s povezanim ramenom, ki ga je med premori hladil z ledenimi obkladki. Po poročilih iz Madrida Bellingham bo v kadru za današnjo tekmo z Brago, vprašanje pa je, če bo Carlo Ancelotti tvegal z njim ali pa bo najboljšemu igralcu belega baleta tokrat namenil počitek. »Odločil se bom tik pred tekmo, dobro napreduje, ta teden smo bili vseeno nekoliko previdni, da se stanje ne bi poslabšalo. Bomo videli, kako se bo počutil,« pojasnjuje Ancelotti.

Tekma z Brago za Real ni odločilna, beli balet je dobil vse tri uvodne tekme v skupini C in bi si z današnjo zmago že zagotovil nastop v osmini finala.