    Nogomet

    Belorusi so bili pretrd oreh, namesto Slovencev v četrtfinale Belgijci

    Slovenska futsalska reprezentanca je v zadnji, tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Stožicah izgubila proti Belorusiji z 2:3 (1:1).
    Slovenija na evropskem prvenstvu v futsalu ni zpolnila pričakovanj. V odločilni tekmi v skupinskem delu tekmovanja so Teo Turk (desno) in drugi Slovenci naleteli na boljše in bolj razpoložene Belorusxe. FOTO: Simon Pelko
    Galerija
    Slovenija na evropskem prvenstvu v futsalu ni zpolnila pričakovanj. V odločilni tekmi v skupinskem delu tekmovanja so Teo Turk (desno) in drugi Slovenci naleteli na boljše in bolj razpoložene Belorusxe. FOTO: Simon Pelko
    Š. R., STA
    29. 1. 2026 | 19:45
    29. 1. 2026 | 19:51
    4:32
    A+A-

    Slovenci so po uvodnem porazu proti eni izmed glavnih favoritinj Španiji z 1:4 in zmagi proti Belgiji s 5:4 zadnjo tekmo domačega EP pričakali s tremi točkami na drugem mestu v skupini. Na vrhu niso mogli več končati, a bi jih že točka proti Belorusiji peljala v četrtfinale, kar je Slovenija lovila tretjič po letih 2014 in 2018, ko so tudi igrali pred domačimi navijači.

    Španci, ki so končali na vrhu skupine z devetimi točkami, so Sloveniji naredili uslugo in premagali Belgijce, s čimer je Sloveniji danes zadostoval tudi že remi. A varovanci Tomislava Horvata tega niso dosegli, Belorusija je prišla do svoje prve zmage na EP. V krogu treh ekip s po tremi točkami je poleg Španije zaradi boljšega medsebojnega izkupička tako napredovala še Belgija. Slovenija je tretja in Belorusija četrta.

    Jeremy Bukovec je dvakrat premagal belorusko obrambo, a to ni bilo dovolj niti za točko. FOTO: Uefa
    Jeremy Bukovec je dvakrat premagal belorusko obrambo, a to ni bilo dovolj niti za točko. FOTO: Uefa

    Belorusi so po 16-letni odsotnosti z EP po porazih z Belgijo (0:4) in Španijo (0:2) dosegli sploh prvo zmago na EP. Danes so navkljub dvema porazoma še vedno imeli minimalne matematične možnosti za četrtfinale, če bi za sedem golov premagali Slovenijo in bi Belgija izgubila. Slovenija se je pred tem z Belorusijo srečala le enkrat, pred dobrimi 30 leti jo je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ugnala s 3:2.

    Če so Slovenci uvodni tekmi začeli v krču, je bilo danes povsem drugače. Horvatovi varovanci so povedli po vsega devetih sekundah iz prve akcije. Po asistenci Mateja Fideršeka je iz bližine žogo v mrežo pospravil Jeremy Bukovec. Zgolj za sekundo je zgrešil rekord za najhitrejši dosežen zadetek na EP. Tega drži Felipe, ki je za Azerbajdžan proti Srbiji leta 2012 zadel po osmih sekundah.

    Belorusi so hitro odgovorili in v dve obrambi prisilili Nejca Berzelaka. Tik zatem je bil dvakrat na drugi strani na mestu tudi Aleksej Lukša. Dvoboj se je nadaljeval v tem tempu, zaključni streli so se vrstili na obeh straneh. Kar nekajkrat je bilo vroče pred slovenskim golom, Artem Jakubov je zadel tudi vratnico.

    So pa Belorusi izenačili v osmi minuti z natančnim strelom Sergeja Krikuna. To je bil za ekipo Aleksandra Černika sploh prvi gol na tem EP. Kmalu bi lahko Slovenci znova prevzeli vodstvo, a je vratnico zadel Teo Turk, Lukša pa je zaustavil Jureta Subana.

    Selektor slovenske reprezentance Tomislav Horvat ni našel rešitve za Beloruse. FOTO: Simon Pelko
    Selektor slovenske reprezentance Tomislav Horvat ni našel rešitve za Beloruse. FOTO: Simon Pelko

    Slovenci so Belorusom danes dopuščali preveč strelov (prvi polčas 30:18, na koncu 50:38). Berzelak je moral do odmora še kar nekajkrat dobro posredovati, med drugim ob poskusu Dmitrija Švedka s škarjicami. Slovenija je bila še dvakrat bližje golu, v 13. minuti je Lukša odlično posredoval ob strelu Fiderška, v 18. pa je poskus Žige Čeha po preigravanju oplazil vratnico.

    Drugi polčas se je začel podobno prvemu, z lepo priložnostjo Bukovca, a se je izkazal Lukša. Tudi Berzelak je bil uspešen tik zatem. Slabše pa je posredoval po akciji iz avta Belorusov, ko ga je z desne strani premagal Artem Kozel, žoga je šla med nogama tako Fideršku kot Berzelaku.

    Slovenci so domače navijače kmalu znova spravili na noge, v 25. je za 2:2 še drugič zabil Bukovec. Slovenci so kazali nekaj več volje po novem golu, a so tretjič zabili Belorusi, potem ko so Slovenci žogo izgubili v zadnji liniji in jih je kaznoval Kozel.

    V 31. je bil Čeh blizu, a stresel zunanji del mreže, nato je imela dve zaključni žogi Belorusija, a je Berzelak zaustavil Kozla in Švedka. V 34. je Suban nastreljal Lukšo, ki je dve minuti zatem ubranil še poskus Turka. V zadnje minute je Slovenija krenila z letečim vratarjem, novo priložnost je imel v 39. Bukovec, a zadel Lukšo, Slovencem pa do konca ni več uspelo izvleči pozitivnega izida.

