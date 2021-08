Benečani prišli v Videm na učno uro

Nogometaši Udineseja in Venezie so odprli 2. kolo italijanske lige. Videmčani so novinca v ligi, pri katerem je slovenski reprezentantigral do 71. minute, premagali s 3:0. V večerni tekmi je branilec naslova Inter, pri katerem jebranil celo tekmo, v gosteh premagal Verono s 3:1.Na tekmi v Vidmu je domačo ekipo na Dacia Areni v vodstvo v 29. minuti popeljal Argentinec, potem ko je zadel z dobrih desetih metrov. Na 2:0 je v 70. minuti povišal Španec, ko je s 13 m v mrežo pospravil odbito žogo, v četrti minuti sodniškega dodatka pa je podajalec pri prvem golu, Argentinec, potrdil zmago videmskega kolektiva.Udinese je zdaj pri štirih točkah po dveh tekmah, Venezia pa je še brez točk, prav tako pa tudi še ni dosegla zadetka (prejela jih je pet).Verono je v 15. minuti do vodstva popeljal srbski vezist, potem ko je prestregel slabo Handanovićevo podajo protiInter je bil boljši tekmec z večjo posestjo žoge in več streli, izenačil je v 47. minuti prek Argentinca, povedel pa v 84. minuti, ko se je med strelce vpisal še njegov rojak in novinec pri Interju. Isti igralec je nato zadel še v četrti minuti sodniškega dodatka za potrditev nove zmage modro-črnih.Verona : Inter 1:3 (Ilić 15., Martinez 47., Correa 83., 90).Udinese : Venezia 3:0 (Pussetto 29., Deulofeu 70, Molina 90; Dome Črnigoj je za Venezio igral 71 minut).Atalanta : BolognaLazio : SpeziaFiorentina : TorinoJuventus : EmpoliGenoa : NapoliSassuolo : SampdoriaMilan : CagliariSalernitana : Roma