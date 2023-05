Benfica do 38. naslova prvaka

Nogometaši Benfice iz Lizbone so po zmagi s 3:0 proti Santa Clari postali portugalski prvaki. Za rdeče iz Lizbone je to 38. državni naslov, s čimer so še popravili rekordni dosežek. Je pa za Benfico to prva tovrstna lovorika po letu 2019.

Gonçalo Ramos, Rafa Silva in Alejandro Grimaldo so zadeli pred 64.000 navijači na stadionu Luz proti bodočemu drugoligašu. Za trenerja, Nemca Rogerja Schmidta, je to drugi naslov prvaka, potem ko je leta 2014 postal avstrijski prvak s Salzburgom.

V prvi portugalski ligi je od Slovencev vratar Igor Vekić, njegov Paços Ferreira bo v prihodnji sezoni igral v drugi ligi, kjer igra tudi Benficina B-ekipa, katere člana sta Žan Jevšenak in Amir Feratović.