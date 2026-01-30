Benfica in Jose Mourinho znova nad Real

Evropska nogometna zveza Uefa je na svojem sedežu v Nyonu izžrebala pare dodatnih tekem za osmino finala lige prvakov. Edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju Jan Oblak se bo za preboj med 16 najboljših s svojim Atleticom iz Madrida meril z belgijsko zasedbo Club Brugge.

Branilec naslova Paris Saint-Germain bo za osmino finala igral z Monacom, žreb pa je določil, da se bosta med sabo tako kot v zadnjem ligaškem krogu merila Benfica in Real Madrid, pri čemer so slavili Portugalci. Preostali pari so Bodö/Glimt – Inter, Qarabag – Newcastle, Galatasaray – Juventus, Borussia Dortmund – Atalanta, Olympiacos – Bayer Leverkusen.

Deloma so znani tudi potencialni tekmeci vseh teh v osmini finala. Zmagovalec para Atletico – Brugge bo v osmini finala igral proti Liverpoolu ali Tottenhamu, enega od teh dveh angleških klubov bo imel za tekmeca tudi boljši iz para Galatasaray – Juventus.

Trener Benfice Jose Mourinho se bo še dvakrat soočil s svojimi nekdanjimi Madridčani. FOTO: Filipe Amorim/AFP

Zmagovalca med Monacom in PSG čaka ali Barcelona ali Chelsea, eden od teh dveh bo tudi tekmec boljšega iz dvoboja Qarabag – Newcastle. Boljši iz para med Benfico in Realom bo igral bodisi proti Sportingu bodisi Manchester Cityju, enega od teh dveh bo dobil tudi zmagovalec dvoboja Bodö/Glimt – Inter.

Boljši iz para med Atalanto in Borussio Dortmund pa bo v osmini finala igral ali z Arsenalom ali z Bayernom, enako velja za zmagovalca para Olympiacos – Bayer Leverkusen.

Prve tekme za osmino finala bodo 17. in 18. februarja, povratne pa 24. in 25. februarja. Osmina finala bo 10. in 11. ter 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. in 15 aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa 30. maja v Budimpešti.