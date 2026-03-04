Zakaj si je dal Šeško dodatno zastekliti okna?

Kaj je skrivnost Benjamina Šeška, da se je v zadnjem času tako razigral? Angleški mediji poročajo, da je 22-letni Radečan poletel, potem ko je doma utišal hrup letal ...

Na zadnjih osmih tekmah je slovenski as dosegel sedem golov, v nedeljo je prvič začel tekmo pod vodstvom Michaela Carricka in dosegel zmagoviti gol proti Crystal Palaceu. Danes zvečer (21.15) ga čaka gostovanje pri Newcastlu, ki si ga je poleti želel v svojih vrstah.

Kot piše The Sun, se je Šeško odločil za drastične ukrepe, da bi našel odlično formo. V svojem domu v grofiji Cheshire je dal vgraditi dodatno zasteklitev oken, saj živi v bližini letališča in ga je nenehen letalski promet med spanjem preveč motil.

Napadalec, ki je stal 85 milijonov funtov, nosi poseben prstan, ki meri kakovost spanca, in ugotovil je, da njegovi nočni počitki niso na običajni ravni. Zato je dal narediti dvojno zasteklitev oken, s čimer je zmanjšal hrup.

Šeško ima sicer doma telovadnico, savno in posebej zasnovano nogometno igrišče, kjer dodatno trenira zunaj Unitedovega vadbenega centra v Carringtonu. Uporablja tudi naglavno napravo za virtualno resničnost, ki poustvarja situacije z njegovih tekem, da bi izboljšal svoje »skeniranje« dogajanja na igrišču.

Šeško se posvetuje tudi z miselnim trenerjem in meditira, saj v svojem prizadevanju, da bi rdeče vrage znova popeljal na vrh premier league, ničesar ne prepušča naključju, trdijo viri.