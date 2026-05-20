Šeško sestavil popolnega napadalca Uniteda, eno lastnost vzel po sebi

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško, ki trenutno okreva po poškodbi, je v intervjuju za GiveMeSport razkril posebne lastnosti, ki jih je občudoval pri nekdanjih napadalcih Manchester Uniteda, med katerimi so Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney in Ruud van Nistelrooy, ter jih označil kot svoje največje vzornike.

Za Šeškom je zelo solidna debitantska sezona pri Manchester Unitedu, v kateri je zbral 30 nastopov in dosegel 11 zadetkov v premier league. Je prvi strelec rdečih vragov, po 10 zadetkov sta zbrala Bryan Mbeumo in Matheus Cunha, ki sta prav tako lansko poletje prišla na Old Trafford.

Šeško bo najverjetneje izpustil zadnjo tekmo sezone v nedeljo proti Brightonu, potem ko se je v začetku meseca poškodoval na tekmi, na kateri je United s 3:2 premagal Liverpool. Slovenski reprezentant, ki ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu 2026, bo naslednjo sezono skušal narediti korak naprej in doseči še več golov za United.

V intervju je 22-letni napadalec razkril, kateri legendarni napadalci Uniteda so mu bili za vzor v mladosti. Šeško je dobil nalogo, da sestavi svojega popolnega napadalca z značilnostmi nekdanjih igralcev. Za zaključevanje akcij je izbral Ruuda van Nistelrooya in pri tem spregledal nekatere velikane, kot je Cristiano Ronaldo. Portugalca je izbral kot najboljšo desno nogo. Wayna Rooneyja je izbral zaradi hitrosti, Robina van Persieja zaradi leve noge, Dimitra Berbatova pa zaradi prvega dotika.

Radečan je v šali dodal, da bi za način praznovanja zadetkov izbral kar samega sebe.

United ima zagotovljeno tretje mesto in potrjen nastop v ligi prvakov, kar je več, kot so si na začetku sezone lahko obetali navijači.