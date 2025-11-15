Benjamin Šeško bo v Manchester Unitedu dobil posebnega in slovitega mentorja

Benjamin Šeško se v prvi postavi Manchester Uniteda še ne znajde najbolje. V prihodnjih tekmah ga čaka nekaj okrevanja po poškodbi, ki jo je staknil v zaključku tekme angleške premier lige proti londonskemu Tottenhamu. Vodstvo rdečih vragov pa se zdaj poigrava z idejo, da bi k mlademu Radečanu pripeljali izkušenejšega mentorja, ki bi ga vodil skozi zahtevne izzive, ki jih ponuja najvišja raven nogometa na Otoku.

V Manchester naj bi se vrnil Danny Welbeck, Anglež, ki se bliža svojemu 35. rojstnemu dnevu. Letos je v odlični formi, v dresu Brightona je v enajstih tekmah dosegel že šest zadetkov. Ker kljub za nogometaša visoki starosti še vedno izgleda mladosten, bi lahko močno pripomogel k boljši igri ekipe, obenem pa bi svoje bogate izkušnje prenesel na Šeška in druščino.

S tem se strinja tudi nekdanji škotski reprezentant Don Hutchinson, ki je v pogovoru za SportCasting dejal, da bi se nekdanji napadalec Arsenala dobro znašel tudi v Manchestru. »Bil bi fantastična okrepitev. Ko se je Johnny Evans pred nekaj leti vrnil v United, je bil vesel, da je bil nekakšen mentor v garderobi. Vesel je bil, da je odigral svojo vlogo, ko je bilo to potrebno, četudi je veliko časa preživel na klopi.«

Kljub temu, da ne igrajo pogosto, so tako izkušeni nogometaši pomembni za vsak klub. So nekakšna mešanica med trenerjem in igralcem, nogomet pa vidijo z drugačne perspektive, kot nekdo, ki ga ne trenira redno. »Še vedno lahko dosega gole, in je v dobri formi. Super bi bilo, da bi prišel v United z zavedanjem, da bo mentor igralcu, kot je Benjamin Šeško,« zaključuje Hutchinson.

Welbeck je sicer novembra z 39 zadetki postal najboljši strelec Brigtona, ki trenutno na lestvici premier lige zaseda enajsto mesto. Kariero je sicer začel prav v Manchester Unitedu, za katerega je zbral 92 nastopov, zbral pa je 20 zadetkov.