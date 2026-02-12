Benjamin Šeško – fenomen, ki spominja na Cristiana Ronalda

Trdo delo v športu ni neopaženo, le dovolj potrpežljiv je treba biti, da počakaš na nagrado. Benjamin Šeško je konec poletja vkorakal v tesnobne garderobe dotrajanega Old Trafforda, se naposlušal kritik in s sklonjeno glavo čakal, da bo prišel njegov čas. Danes Manchester United jezdi na zmagovitem valu, Šeško pa postaja ljubljenec slovite tribune Stretford End, pred katero so slavila zadetke največja nogometna imena. S profesionalnim odnosom in pozornostjo, ki jo nameni vsaki podrobnosti, je navdušil vodstvo slovitega kluba.

Še bolj kot z dosežki na igrišču, na katerem Šeška čaka zahtevna naloga, da dokončno prepriča trenerja Michaela Carricka o svojih sposobnostih in se vrne v začetno enajsterico, je slovenski napadalec vodstveno strukturo Uniteda navdušil z delovno etiko. »Takoj ob prihodu v Manchester sem iskal posebno domovanje, hotel sem hišo, ki ima na voljo tudi bazen, savno, ledeno kopel in domači fit­nes. Verjamem, da bom prav z dodatnim treningom doma naredil razliko. Iščem tudi kuharja, ki mi bo pomagal pri prehrani,« je Šeško odkril, da v Manchestru živi špartansko.