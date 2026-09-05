Benjamin Šeško in Jaka Bijol imata različna načrta

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Declan Rice poveljuje zvezni vrsti Arsenala, ki vselej igra dramatične mestne derbije s Chelseajem. FOTO: David Klein/Reuters
Galerija
Declan Rice poveljuje zvezni vrsti Arsenala, ki vselej igra dramatične mestne derbije s Chelseajem. FOTO: David Klein/Reuters
F. T.
5. 9. 2026 | 04:30
3:59
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Brighton – Leeds: Sobota? Brighton je doma praviloma zelo neugoden, toda Leeds je dovolj organiziran, da lahko tekmo dolgo drži odprto. Pomemben člen gostujoče obrambe bo tudi Jaka Bijol, ki bo imel precej dela z gibljivim napadom Brightona, ki pogosto torpedira tekmece. Domači so rahli favoriti, vendar se ponuja previdnejša izbira 1X, zanimiva pa je tudi stava na oba dasta gol. Napoved: 2:1.

Stavite na svojega favorita v nogometu. Vsebino omogočajo E-stave. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Swansea – Wrexham: Swansea ima pred domačimi navijači lepo priložnost za zmago, dodatna slovenska zanimivost pa bo Žan Vipotnik, ki ostaja ena glavnih nevarnosti v napadu Valižanov. Wrexham zna biti agresiven in neposreden, toda kakovost in domače igrišče govorita v prid Swanseaju. Izbira je 1, za pogumnejše pa Swansea in več kot 1,5 gola. Napoved: 2:0.

Athletic Bilbao – Atletico Madrid: Gostovanje v Bilbau je eno težjih v Španiji, zato Atletico kljub kakovostnejši zasedbi ne čaka lahka naloga. Athletic bo skušal tekmo dvigniti na visoko intenzivnost, Madridčani pa jo umiriti in izkoristiti svoje izkušnje. Smiselna izbira je X2, zanimiva pa tudi manj kot 3,5 gola. Napoved: 1:1.

Nedelja prinaša tekmo Šešku in Elšniku

Everton – Manchester United: Nedelja? United ima več individualne kakovosti, Everton pa je doma sposoben tekmo spremeniti v fizičen in neprijeten dvoboj. Posebna slovenska pozornost bo namenjena Benjaminu Šešku, ki lahko s svojo hitrostjo in močjo povzroča velike težave Evertonovi obrambi. Varnejša izbira je X2, za pogumnejše pa čista zmaga Manchester Uniteda. Napoved: 1:2.

Arsenal – Chelsea: Londonski derbi obeta precej več odprtega nogometa. Arsenal je doma favorit, Chelsea pa ima dovolj napadalne kakovosti, da lahko zadene tudi na Emiratesu. Zanimiva izbira je 1X in oba dasta gol, nekoliko bolj tvegana pa čista zmaga Arsenala. Napoved: 2:1.

Benjamin Šeško želi opozoriti nase v majici Manchester Uniteda tudi v tej sezoni. FOTO: Chris Radburn/Reuters
Benjamin Šeško želi opozoriti nase v majici Manchester Uniteda tudi v tej sezoni. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Juventus – AC Milan: Italijanski derbi, pri katerem bi prej pričakoval taktičen boj kot festival zadetkov. Juventus ima doma rahlo prednost, Milan pa dovolj kakovosti, da ostane v igri do konca. Najbolj smiselna izbira je 1X, zelo zanimiva pa tudi manj kot 3,5 gola. Napoved: 1:1.

Crvena zvezda – Partizan: Večni beograjski derbi pogosto izbriše razliko v kakovosti in formi, toda Zvezda ima pred domačimi navijači vendarle prednost. Dodatno slovensko noto daje Timi Max Elšnik, eden pomembnejših členov zvezne vrste rdeče-belih, moštvo pa vodi nekdanji trener Celja in Olimpije Albert Riera. Zvezda ima dovolj kakovosti, da prevzame pobudo, toda v derbiju je previdnost vedno na mestu. Smiselna izbira je 1X, za pogumnejše pa čista zmaga Crvene zvezde. Napoved: 2:1.

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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