Benjamin Šeško in Jaka Bijol od prvega in do zadnjega sodnikovega žvižga

Slovenska nogometna reprezentanta v angleškem nogometnem prvenstvu Benjamin Šeško in Jaka Bijol ne bosta imela posebej mirnega spanca, čeprav sta v Nottinghamu in Brightonu igrala od prve do zadnje minute. Za »rdečega vraga« Šeška je bila še ena tekma, v kateri njegov napadalni talent ni prišel do izraza, a se je 22-letni Radečan, poleg igralnih minut, zadovoljil vsaj s točko. Manchester jo je ujel v 81. minuti, ko je izenačil Amad Diallo. Po prvem polčasu so imeli gostje v rokah vse tri, po golu Amad Diallo​ v 34. minuti.

Jaka Bijol in Leeds sta bila v Brightonu na kolenih. FOTO: Tony O Brien/Reuters

Gostitelji so na začetku drugega polčasa uprizorili preobrat, za 1:1 je v 48. minuti zadel Morgan Gibbs-White, dve minuti pozneje pa za vodstvo z 2:1 Nicolo Savona. Šeškov statistični učinek so bili trije streli, 21 dotikov žoge in devet natančnih podaj od trinajstih.

Bijolova druga tekma v Leedsovi začetni enajsterici se je razpletla za čimprejšnjo pozabo. Leeds je prepričljivo izgubil z 0:3.

V drugi angleški ligi (championship) je Žan Vipotnik izpustil gostovanje Swanseaja pri Charltonu. S šestimi goli najboljši strelec valižanskega moštva se je poškodoval na ligaški pokalni tekmi proti Manchester Cityju.