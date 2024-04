Benjamin Šeško in Jan Oblak se soočata z istim nasprotnikom

V nadaljevanju preberite:

Najboljši nogometaši v Evropi vstopajo v ključno obdobje sleherne sezone. Med njimi sta najmanj dva slovenska reprezentanta, ki bijeta srdito bitko za nastop v zgodovinsko razširjeni ligi prvakov 2024/25. Tako vratar Jan Oblak (Atletico Madrid) kot napadalec Benjamin Šeško (Leipzig) bosta v naslednjih tednih poskušala spraviti na kolena istega nemškega tekmeca.

Leipzig in Atletico Madrid druži v zadnjem času podobna lastnost – igrata veliko bolje kot pred nekaj meseci, njuni rezultati pa so boljši kot prej. Tudi zavoljo tega realno merita najmanj na 4. mesto v svojih ligah, ki prinaša neposredno pot v Uefino ligo prvakov tudi v naslednji sezoni, ko bo doživela reformo in premogla še donosnejše nagrade.