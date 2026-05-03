Benjamin Šeško in ManUtd za prvi dvojček po desetih letih, Cerrick za stolček

Že 218. in največji angleški nogometni derbi, ki se bo na Old Traffordu začel ob 16.30, ponuja izjemene izzive za slovenskega zvezdnika pri Manchester Unitedu Benjamina Šeška, za trenerja Michaela Carricka in tudi za moštvo. Rdeči vragi pod Carrickovim vodstvom lovijo prvo dvojno prvenstveno zmago nad večnim tekmecem Liverpoolom po sezoni 2015/16. Nazadnje so »rdeči vragi« takšen podvig slavili pod vodstvom Louisa van Gaala, ko je odločilni gol na Anfieldu dosegel Wayne Rooney.

V skupnem seštevku je Manchester United zmagal 84 tekem, Liverpool 72, brez zmagovalca se je razpletlo 61 tekem.

Carrick na zadnji podvig nima najlepših spominov, zmagovito tekmo za dvojček je na Anfieldu zaradi poškodbe spremljal kar med navijači na gostujoči tribuni.

»Ko je Wayne zadel, sem za trenutek povsem izgubil nadzor. To so spomini, ki te povežejo s klubom in ti pomagajo razumeti pomen te tekmovalnosti,« se je spominjal Carrick.

Michale Carrick je preporodil Manchester United. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters

Po oktobrski zmagi z 2:1 na Anfieldu, ko je ekipo še vodil Ruben Amorim, ima Carrick zdaj priložnost, da kot glavni trener dokonča delo. »Dolgo je trajalo, da smo se spet znašli v tem položaju. Upam, da lahko v nedeljo ponovimo uspeh,« dodaja nekdanji zvezni igralec, ki lahko štiri tekme pred koncem angleškega prvenstva potrdi vrnitev v ligo prvakov. In naposled prepriča vodilne može, da mu spremenijo pogodbo do konca sezone v daljšo. Pod Carrickovim vodstvom je Manchester United dosegel devet prvenstvenih zmag.

Največji krvnik je že odigral zadnjo tekmo

Gostje prihajajo oslabljeni, Liverpool bo brez pomoči največjega krvnika rdečih vragov Mohameda Salaha , ki je svojo zadnjo tekmo v Liverpoolovem dresu v »gledališču sanj« že odigral. Poškodovani Egipčan je bil v preteklosti neusmiljen, saj je v 18 tekmah dosegel kar 16 golov in prispeval šest asistenc, bil pa je tudi ključni akter pri bolečih porazih Manchestra s 0:7, 0:5 in 0:4.

Na Anfiledu je lanskega oktobra prvi zadel Bryan Mbeumo. FOTO: Phil Noble/Reuters

»Salah je eden najboljših nogometašev, ki so kdaj igrali v tej ligi. Spoštujem vse, kar je dosegel, in priznam, da je bilo proti njemu večkrat težko igrati. Vendar Liverpool premore izjemen kader in nevarnost bo pretila z vseh stran,« je opozoril Carrick, ki ima sladke skrbi, ko gre za njegovo moštvo. Rdeči vragi so v dobri formi, strelsko učinkovit je tudi Šeško, z desetimi goli najboljši strelec moštva v premier league. V prvem derbiju v sezoni na Anfieldu, ki se je razpletel z zmago gostov z 2:1, je 22-letni Radečan igral od 61. minute, danes bo po vsej verjetnosti v začletni enajsterici. Strelca za Manchester sta bila Bryan Mbeumo in Harry Maguirre, za Liverpool pa Cody Gakpo. Šeško je bil med strelci tudi na zadnji Unitedovi tekmi proti Brentfordu.