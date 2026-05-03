  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Benjamin Šeško in ManUtd za prvi dvojček po desetih letih, Cerrick za stolček

Na Old Traffordu se bo ob 16.30 začel največji angleški nogometni derbi med Manchester Unitedom in Liverpoolom. Slovenskmi as bo Łovil 11. ligaški gol v sezoni
Nič več uganka, Benjamin Šeško je najboljši strelec Manchester Uniteda v tej sezoni premier league in bo na Old Traffordu lovil svoj prvi gol na največjem angleškem derbiju. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
Galerija
Nič več uganka, Benjamin Šeško je najboljši strelec Manchester Uniteda v tej sezoni premier league in bo na Old Traffordu lovil svoj prvi gol na največjem angleškem derbiju. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
G. N.
3. 5. 2026 | 14:00
3. 5. 2026 | 14:00
3:37
A+A-

Že 218. in največji angleški nogometni derbi, ki se bo na Old Traffordu začel ob 16.30, ponuja izjemene izzive za slovenskega zvezdnika pri Manchester Unitedu Benjamina Šeška, za trenerja Michaela Carricka in tudi za moštvo. Rdeči vragi pod Carrickovim vodstvom lovijo prvo dvojno prvenstveno zmago nad večnim tekmecem Liverpoolom po sezoni 2015/16. Nazadnje so »rdeči vragi« takšen podvig slavili pod vodstvom Louisa van Gaala, ko je odločilni gol na Anfieldu dosegel Wayne Rooney.

V skupnem seštevku je Manchester United zmagal 84 tekem, Liverpool 72, brez zmagovalca se je razpletlo 61 tekem. 

Carrick na zadnji podvig nima najlepših spominov, zmagovito tekmo za dvojček je na Anfieldu zaradi poškodbe spremljal kar med navijači na gostujoči tribuni.

»Ko je Wayne zadel, sem za trenutek povsem izgubil nadzor. To so spomini, ki te povežejo s klubom in ti pomagajo razumeti pomen te tekmovalnosti,« se je spominjal Carrick.

Michale Carrick je preporodil Manchester United. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
Michale Carrick je preporodil Manchester United. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters

Po oktobrski zmagi z 2:1 na Anfieldu, ko je ekipo še vodil Ruben Amorim, ima Carrick zdaj priložnost, da kot glavni trener dokonča delo. »Dolgo je trajalo, da smo se spet znašli v tem položaju. Upam, da lahko v nedeljo ponovimo uspeh,« dodaja nekdanji zvezni igralec, ki lahko štiri tekme pred koncem angleškega prvenstva potrdi vrnitev v ligo prvakov. In naposled prepriča vodilne može, da mu spremenijo pogodbo do konca sezone v daljšo. Pod Carrickovim vodstvom je Manchester United dosegel devet prvenstvenih zmag.  

Največji krvnik je že odigral zadnjo tekmo

Gostje prihajajo oslabljeni, Liverpool bo brez pomoči največjega krvnika rdečih vragov Mohameda Salaha, ki je svojo zadnjo tekmo v Liverpoolovem dresu v »gledališču sanj« že odigral. Poškodovani Egipčan je bil v preteklosti neusmiljen, saj je v 18 tekmah dosegel kar 16 golov in prispeval šest asistenc, bil pa je tudi ključni akter pri bolečih porazih Manchestra s 0:7, 0:5 in 0:4.

Na Anfiledu je lanskega oktobra prvi zadel Bryan Mbeumo. FOTO: Phil Noble/Reuters
Na Anfiledu je lanskega oktobra prvi zadel Bryan Mbeumo. FOTO: Phil Noble/Reuters

»Salah je eden najboljših nogometašev, ki so kdaj igrali v tej ligi. Spoštujem vse, kar je dosegel, in priznam, da je bilo proti njemu večkrat težko igrati. Vendar Liverpool premore izjemen kader in nevarnost bo pretila z vseh stran,« je opozoril Carrick, ki ima sladke skrbi, ko gre za njegovo moštvo. Rdeči vragi so v dobri formi, strelsko učinkovit je tudi Šeško, z desetimi goli najboljši strelec moštva v premier league. V prvem derbiju v sezoni na Anfieldu, ki se je razpletel z zmago gostov z 2:1, je 22-letni Radečan igral od 61. minute, danes bo po vsej verjetnosti v začletni enajsterici. Strelca za Manchester sta bila Bryan Mbeumo in Harry Maguirre, za Liverpool pa Cody Gakpo. Šeško je bil med strelci tudi na zadnji Unitedovi tekmi proti Brentfordu.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Manchester

Šeško dobil cilj: naslov angleškega prvaka

Mason Mount, ki zadnje čase v dresu Manchester Uniteda igra bore malo, je govoril o rasti rdečih vragov, ki se jim nasmiha evropska jesen.
1. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Trener Benjamina Šeška je dobil resnega tekmeca

Michael Carrick bo Manchester United pripeljal nazaj v ligo prvakov, na tribune Old Trafforda je vrnil optimizem, a morda niti to ne bo dovolj.
30. 4. 2026 | 19:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Benjamin Šeško

Šeško povedal, kaj si misli o usodi Carricka

Slovenski napadalec javno podprl začasnega trenerja Michaela Carricka, ki je Manchester United pripeljal na prag lige prvakov.
Blaž Potočnik 29. 4. 2026 | 14:05
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Pogačar je dohitel, prehitel Rogliča in zmagal

Tadej Pogačar je s panterskim skokom ujel rojaka Rogliča nato pa z odločnim samostojnim pobegom, vztrajal vse do cilja.
Miroslav Cvjetičanin 2. 5. 2026 | 08:47
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Charmey

Tadej Pogačar je težji kot ponavadi: V fitnesu me je malo zaneslo

Slovenski zvezdnik je vnovič pokoril konkurenco, a priznava, da še ni optimalno pripravljen. Najboljši odpor mu je na kraljevski etapi nudil Florian Lipowitz.
Matic Rupnik 2. 5. 2026 | 17:04
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Čudežni narod na robu: kako je izguba slovenščine začetek kulturnega samomora

Vsak od nas bo odgovarjal zase. Teža odgovora se kopiči, strah nas bo umreti!
2. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Manchester UnitedLiverpoolpremier leagueBenjamin ŠeškoMohamed Salah

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Nedelo
Energija

Nova, varnejša in dražja jedrska renesansa

Uporaba elektrike se hitro povečuje, zlasti zaradi elektrifikacije vsega, pa tudi zaradi podatkovnih centrov, ki potrebujejo stabilno oskrbo.
Borut Tavčar 3. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Kolesarstvo

Rumeno majico bi zamenjala za zdravje mladih športnic

Nizozemska zvezdnica Demi Vollering ne izstopa le po rezultatih, temveč tudi izjavah, s katerimi skrbi za boljše razumevanje in promocijo ženskega športa.
Matic Rupnik 3. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Razmere na cestah

Ob koncu praznikov čas za zastoje, kje je najhuje?

Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, zamuda približno 40 minut. Zastoji tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji.
3. 5. 2026 | 14:50
Preberite več
Novice  |  Svet
Izrael

Ben Gvir rojstni dan proslavil s tortami z vešali za Palestince

Na torti z vešali, ki mu jo je pripravila žena, je pisalo: »Čestitke, minister Ben Gvir. Sanje včasih postanejo resničnost.«
3. 5. 2026 | 14:30
Preberite več
Premium
Nedelo
Ikona

Anne Hathaway: Lepotica, ki se bori za pravičnejši svet

Anne Hathaway se obeta delovno leto. Hudičevki v Pradi 2, ki je že v kinih, bodo sledili še štirje filmi, enega je znova posnela s Christopherjem Nolanom.
Urša Izgoršek 3. 5. 2026 | 14:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Razmere na cestah

Ob koncu praznikov čas za zastoje, kje je najhuje?

Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, zamuda približno 40 minut. Zastoji tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji.
3. 5. 2026 | 14:50
Preberite več
Novice  |  Svet
Izrael

Ben Gvir rojstni dan proslavil s tortami z vešali za Palestince

Na torti z vešali, ki mu jo je pripravila žena, je pisalo: »Čestitke, minister Ben Gvir. Sanje včasih postanejo resničnost.«
3. 5. 2026 | 14:30
Preberite več
Premium
Nedelo
Ikona

Anne Hathaway: Lepotica, ki se bori za pravičnejši svet

Anne Hathaway se obeta delovno leto. Hudičevki v Pradi 2, ki je že v kinih, bodo sledili še štirje filmi, enega je znova posnela s Christopherjem Nolanom.
Urša Izgoršek 3. 5. 2026 | 14:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo