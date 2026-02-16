  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Benjamin Šeško je kariero začel na povsem drugačnem položaju

Slovenski nogometni zvezdnik je, preden se je preselil v napad, igral na drugem položaju, ki mu ni bil prav nič všeč.
Benjamin Šeško se je na zadnjih tekmah močno priljubil navijačem Uniteda. FOTO: Peter Powell/AFP
Galerija
Benjamin Šeško se je na zadnjih tekmah močno priljubil navijačem Uniteda. FOTO: Peter Powell/AFP
M. Ru.
16. 2. 2026 | 18:50
2:43
A+A-

Slovenski nogometni superzvezdnik Benjamin Šeško, ki v angleški premier ligi v zadnjem obdobju igra izvrstno, je razkril, da je kot mladenič igral še na dveh različnih položajih, preden je postal napadalec. Na to je imel velik vpliv njegov oče, ki je bil prav tako amaterski nogometaš.

image_alt
Benjamin Šeško vsak dan meditira, raje od družabnih omrežij ima knjige

»Moj oče je bil vratar. Najprej je bil nogometaš, potem pa je nekaj časa igral košarko, a se je hitro spet vrnil k nogometu. Ker je bil on vratar, sem to želel biti tudi jaz,« je za otoške medije dejal dvaindvajsetletnik, ki pa slovi kot zelo razposajen in pravi, da težko dlje časa stoji na mestu.

Zato je kmalu rabil spremembo igralnega položaja. »Med eno izmed tekem se spomnim, da sem pogledal očeta in mu rekel, da je med vratnicama zelo dolgočasno in da nimam v golu nič za početi. Težko mi je bilo gledati druge, kako igrajo na drugi strani igrišča, jaz pa nisem mogel doseči gola,« je dejal.

»Bili so tudi trenutki, ko sem kot vratar vzel žogo in šel čez celotno igrišče ter nato dosegel gol,« se je še pošalil. Najprej je Šeško kot otrok igral v nogometnemu klubu iz Radeč, nato je prestopil v Krško, dokončno pa se je med največje talente izstrelil v Domžalah, ki so ga hitro prodale v Salzburg.

Iz Radeč se je vozil z vlakom. Prišel je 45 minut pred začetkom treninga in do takrat opravil dodatni trening. Nič mu ni bilo težko, je pred meseci za MMC RTV povedal zdajšnji predsednik NK Krško Jože Tomažin. Šeško je sicer tudi dober košarkar, pred leti je v viralnem videoposnetku z nogo iz koša izbil žogo.

V tej sezoni je Šeško za Manchester United sicer na 23 tekmah dosegel sedem zadetkov, pod novim trenerjem rdečih vragov Michaelom Carrickom, ki je, mimogrede, postal trener meseca januarja, pa še ni začel v udarni enajsterici. Vseeno pa v zadnjem obdobju igra izvrstno, s poznima zadetkoma proti West Hamu in Fulhamu pa je poskrbel za ekstazo navdušenja med privrženci Uniteda.

Naslednja tekma Šeška in druščino čaka šele prihodnji ponedeljek, ko bodo gostovali v mestu Beatlov na Goodison parku pri Evertonu.

Šport  |  Nogomet
Tuja prvenstva

Bo Real skočil na vrh, bo stara dama končala Interjev niz?

Konec tedna za mnoge ekipe generalke pred izzivom v ligi prvakov. Oblakov Atletico z mestnim tekmecem z dna lestvice. V Angliji pokalne tekme z Jako Bijolom.
Peter Zalokar 14. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Ekskluzivno

Cesar obiskal Oblaka, Šeška in Bijola: Naš cilj je znan

Po žrebu skupin lige narodov smo se v Bruslju pogovarjali s selektorjem članske reprezentance Boštjanom Cesarjem.
Jernej Suhadolnik 13. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogomet

Benjamin Šeško vsak dan meditira, raje od družabnih omrežij ima knjige

Slovenski nogometni zvezdnik je spregovoril o svojih navadah ob prostih dneh. Raje od družabnih omrežjih prebere kakšno knjigo.
13. 2. 2026 | 16:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
