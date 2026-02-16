Benjamin Šeško je kariero začel na povsem drugačnem položaju

Slovenski nogometni superzvezdnik Benjamin Šeško, ki v angleški premier ligi v zadnjem obdobju igra izvrstno, je razkril, da je kot mladenič igral še na dveh različnih položajih, preden je postal napadalec. Na to je imel velik vpliv njegov oče, ki je bil prav tako amaterski nogometaš.

»Moj oče je bil vratar. Najprej je bil nogometaš, potem pa je nekaj časa igral košarko, a se je hitro spet vrnil k nogometu. Ker je bil on vratar, sem to želel biti tudi jaz,« je za otoške medije dejal dvaindvajsetletnik, ki pa slovi kot zelo razposajen in pravi, da težko dlje časa stoji na mestu.

Zato je kmalu rabil spremembo igralnega položaja. »Med eno izmed tekem se spomnim, da sem pogledal očeta in mu rekel, da je med vratnicama zelo dolgočasno in da nimam v golu nič za početi. Težko mi je bilo gledati druge, kako igrajo na drugi strani igrišča, jaz pa nisem mogel doseči gola,« je dejal.

»Bili so tudi trenutki, ko sem kot vratar vzel žogo in šel čez celotno igrišče ter nato dosegel gol,« se je še pošalil. Najprej je Šeško kot otrok igral v nogometnemu klubu iz Radeč, nato je prestopil v Krško, dokončno pa se je med največje talente izstrelil v Domžalah, ki so ga hitro prodale v Salzburg.

Iz Radeč se je vozil z vlakom. Prišel je 45 minut pred začetkom treninga in do takrat opravil dodatni trening. Nič mu ni bilo težko, je pred meseci za MMC RTV povedal zdajšnji predsednik NK Krško Jože Tomažin. Šeško je sicer tudi dober košarkar, pred leti je v viralnem videoposnetku z nogo iz koša izbil žogo.

V tej sezoni je Šeško za Manchester United sicer na 23 tekmah dosegel sedem zadetkov, pod novim trenerjem rdečih vragov Michaelom Carrickom, ki je, mimogrede, postal trener meseca januarja, pa še ni začel v udarni enajsterici. Vseeno pa v zadnjem obdobju igra izvrstno, s poznima zadetkoma proti West Hamu in Fulhamu pa je poskrbel za ekstazo navdušenja med privrženci Uniteda.

Naslednja tekma Šeška in druščino čaka šele prihodnji ponedeljek, ko bodo gostovali v mestu Beatlov na Goodison parku pri Evertonu.