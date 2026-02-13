Benjamin Šeško je kot Ryanair, za to ne zasluži pohval

Z natančno odmerjenim izenačujočim zadetkom v 96. minuti tekme z West Hamom je Benjamin Šeško požel veliko hvale, Ole Gunnar Solskjaer je bil navdušen nad občutkom in mehkobo slovenskega zvezdnika. Nekdanji kapetan Roy Keane, bolj kot po finesah poznan po trdi igri in grobih prekrških, ne vidi razloga za pohvale.

»Ne razumem, zakaj toliko pompa, ali ni doseganje golov njegova osnovna naloga? Je kot Ryanair, ko letalo pravočasno pristane na tleh, spustijo glasbo in ponosno povedo, da so prispeli brez zamude. Tak je Šeško pri Unitedu, zato ga imajo, da dosega zadetke, to bi moralo biti jasno,« je bil kritičen Irec.

Ta konec tedna bo Šeško prek televizijskih zaslonov lahko opazoval tekmece, vikend v Angliji je namreč v znamenju tekem v angleškem pokalu, rdeči vragi so se od pokala FA že poslovili. United bo na delu šele v ponedeljek, 23. februarja ob 20.30, ko jih čaka gostovanje v modrem delu Liverpoola pri Evertonu.