PREMIUM   D+   |   Nogomet

Šeško na svoj način poslal sporočilo Carricku (VIDEO)

Manchester United bo v nedeljo gostil Crystal Palace, Gary Neville pa meni, da bo slovenski as v začetni postavi: Fantu bi zlomilo krila, če bo spet na klopi.
Bo Michael Carrick (levo) prvič uvrstil Benjamina Šeška v začetno enajsterico? Foto Paul Ellis/AFP
Galerija
Bo Michael Carrick (levo) prvič uvrstil Benjamina Šeška v začetno enajsterico? Foto Paul Ellis/AFP
Peter Zalokar
27. 2. 2026 | 15:18
27. 2. 2026 | 16:02
4:17
A+A-

Bo slovenski nogometni biser Benjamin Šeško še naprej super rezervist Manchester Uniteda, ali ga bo trener Michael Carrick prvič uvrstil v začetno enajsterico, ko se bodo rdeči vragi v nedeljo popoldne na svojem Old Traffordu pomerili s Crystal Palaceom. United je v premier league neporažen na desetih zaporednih tekmah, odkar ga je prevzel Carrick, je vpisal pet zmag in neodločen izid. Bo nadaljeval serijo z 22-letnim Radečanom v glavni vlogi?

Šeško je v letu 2026 najučinkovitejši igralec premier league, saj doseže zadetek na vsakih 55 minut, s čimer je izenačil izkupiček petih golov napadalca Arsenala Viktorja Gyökeresa v polovici njegovega igralnega časa. Slovenec je s sedmimi goli 20. v ligi, skupaj s Philom Fodenom in Nickom Woltemadejem.

Premium
Novice  |  Slovenija
Podkast Moč politike

Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nizka raven volilne kampanje

Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Svet
My Voice, My Choice

Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sobotna priloga

Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
Delo 27. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
