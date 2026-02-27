Šeško na svoj način poslal sporočilo Carricku (VIDEO)

Bo slovenski nogometni biser Benjamin Šeško še naprej super rezervist Manchester Uniteda, ali ga bo trener Michael Carrick prvič uvrstil v začetno enajsterico, ko se bodo rdeči vragi v nedeljo popoldne na svojem Old Traffordu pomerili s Crystal Palaceom. United je v premier league neporažen na desetih zaporednih tekmah, odkar ga je prevzel Carrick, je vpisal pet zmag in neodločen izid. Bo nadaljeval serijo z 22-letnim Radečanom v glavni vlogi?

Šeško je v letu 2026 najučinkovitejši igralec premier league, saj doseže zadetek na vsakih 55 minut, s čimer je izenačil izkupiček petih golov napadalca Arsenala Viktorja Gyökeresa v polovici njegovega igralnega časa. Slovenec je s sedmimi goli 20. v ligi, skupaj s Philom Fodenom in Nickom Woltemadejem.