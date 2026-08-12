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Nogomet

Dobra novica za Šeška, užival v Dublinu, vrnil naj bi se proti velikanu (VIDEO)

Slovenski napadalec, ki je težave z golenico prenesel še iz prejšnjega obdobja, v dosedanjih pripravljalnih tekmah ni odigral niti minute.
Benjamin Šeško se vrača. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško se vrača. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Peter Zalokar
12. 8. 2026 | 19:40
12. 8. 2026 | 20:11
1:59
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Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško okreva po težavah z golenico in je znova začel trenirati z moštvom Manchester Uniteda. Današnji pripravljalni dvoboj z Leedsom Jake Bijola v Dublinu je zanj prišel prezgodaj, realnejša možnost za vrnitev je sobotna generalka proti Milanu. Je pa Šeško očaral navijače na legendarnem Croke Parku in se z njimi fotografiral pred tekmo. 

United je Šeškovo okrevanje poleti obravnaval previdno. Napadalec, ki je težave z golenico prenesel še iz prejšnjega obdobja, v dosedanjih pripravljalnih tekmah ni odigral niti minute. Ko so varovanci Michaela Carricka igrali proti Rosenborgu, Atleticu iz Madrida in PSG, je mladi Radečan ostal v vadbenem centru Carrington.

Njegova vključitev na treninge na Irskem zato pomeni pomemben korak pri vračanju v tekmovalni ritem. Po poročanju spletnega portala Read Man Utd, ki se sklicuje na novinarja Etienna Fermieja iz britanskega tabloida The Sun, naj bi bil sredin obračun z Leedsom zanj vendarle še nekoliko prezgoden. Več možnosti za prve minute naj bi imel v soboto, ko bo United v Vroclavu odigral zadnjo pripravljalno tekmo proti Milanu.

Za Šeška bi bil nastop proti italijanskemu velikanu pomemben predvsem zaradi pomanjkanja igralnega ritma. Manchester United bo novo sezono premier league začel že 22. avgusta v gosteh pri novincu Hull Cityju, zato bi imel slovenski napadalec po morebitnem sobotnem nastopu manj kot teden dni časa do prve prvenstvene preizkušnje.

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Benjamin ŠeškoManchester Unitedpremier leagueAC MilanPrijateljska tekmaAnglijaMichael CarrickDublinVroclav

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