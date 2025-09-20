Liverpoolu mestni derbi, zvečer Šeško proti svetovnim prvakom

Zanimiv konec tedna v Angliji se je začel z zmago Liverpoola na mestnem derbiju proti Evertonu (2:1). Peto kolo prinaša še dva derbija, ob 18.30 je na sporedu tekma med Manchester Unitedom Benjamina Šeška in Chelseajem. V nedeljo se bosta soočila še Arsenal in Manchester City.

V prvem polčasu sta na Anfieldu zadela Ryan Gravenberch (10.) in Hugo Ekitike (29). Branilci naslova so po uvodnem porazu v superpokalu proti Crystal Palaceu nanizali šest zmag in ostajajo popolni v premier league. Ekipa Arneja Slota bo naslednjo tekmo odigrala prav proti edinemu krvniku Palaceu. Nizozemec Gravenberch je bil igralec tekme z golom in podajo.

Najdražja igralca prestopnega roka Alexander Isak in Florian Wirtz sta začela na klopi in prišla v igro, ko je Everton prek Idrisse Gueya v 58. minuti znižal na 1:2. Nista se izkazala. Ekipa Davida Moyesa se ni vdala, toda do izenačenja ni zmogla.

Hugo Ekitike je odlično začel zgodbo pri Liverpoolu. FOTO: David Klein/Reuters

V drugi ligi, championshipu, je Swansea Žana Vipotnika izgubila z 0:1 pri Birminghamu. Vipotnik, ki je pred tem v tej sezoni na sedmih tekmah dosegel pet golov in podajo, je igral do 74. minute.