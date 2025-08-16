Katera devetica bo prva zasijala v premier league, Šeško ali Gyökeres?

Z začetkom najboljših evropskih nogometnih lig – sinoči so štartali v Angliji, Španiji in Franciji, prihodnji konec tedna bodo še v Italiji in Nemčiji – pridejo na svoj račun tudi ljubitelji športnih stav, ki si želijo popestriti navijaško izkušnjo. Največ oči bo kajpak uprtih v angleško premier league, kjer bosta igrala tudi slovenska reprezentanta Benjamin Šeško in Jaka Bijol. Dobra novica za slovenske nogometne navdušence je tudi, da bo z novembrom vzpostavljena redna letalska linija med Ljubljano in Manchestrom.



Stavite na svojega favorita na tekmah premier league. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

V Angliji je sinoči sezono odprl branilec naslova Liverpool, ki je tudi prvi favorit na stavnicah, kvota, da bo okrepljena ekipaubranila lovoriko, je 2,75. Sledi Arsenal (3,5), ki na naslov čaka že od leta 2004, ko je bil trener še

Benjamin Šeško se je že dobro spoznal z Old Traffordom. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Ambicije topničarjev, da se dokopljejo do naslova, bodo takoj na veliki preizkušnji. Jutri ob 17.30 bodo gostovali na Old Traffordu pri prenovljenem Manchester Unitedu (kvota za naslov 21), v katerem bo napadu poveljeval 22-letni Šeško, ki je prišel iz Leipziga za 85 milijonov evrov. Ob sebi bo imel visokorasli Radečan podobno draga novinca Matheuso Conho in Bryana Mbeumoja (po 75 mio €).

V Angliji niso povsem prepričani, kaj naj pričakujejo od Šeška. Kvota, da bo prav slovenski zvezdnik najboljši strelec lige, je 17. Višje od njega kotirajo Erling Haaland iz Manchester Cityja (2,37), Mohamed Salah iz Liverpoola (6), Alexander Isak, čigar prihodnost v Newcastlu je negotova (7) in Viktor Gyökeres, ki ga je Arsenal izbral namesto Šeška, saj se mu je zdel predrag (7,5).

V Fantasyju najdražji Salah

Tudi v pri nas vse bolj priljubljeni namišljeni igri Fantasy Premier League je Šeško relativno poceni, vreden je 7,5 milijona funtov, tretji med novinci, pred njim sta Gyökeres (9) in Hugo Ekitike iz Liverpoola (8,5 mio). Salah je vreden 14,5 milijona funtov, Haaland 14, Cole Palmer (Chelsea) in Isak po 10,5 milijona, Gyökeres in Ollie Watkins (Aston Villa) po 9 ...

Jan Oblak je bo začel že 12. sezono pri Atleticu. FOTO: Lee Smith/Reuters

Kot zapisano, derbi prvega kola bo jutri v Manchestru, kjer bosta predvidoma debitirala Šeško in Gyökeres, tudi tekmeca v bližnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Slovenska stavna hiša je za favorite določila goste (kvota 2,05, remi 3,40, zmaga Uniteda 3,45), pričakuje tudi tekmo z več kot dvema goloma (kvota 1,76), več kot devet kotov (1,69) ter več kot štiri kartone (1,61).

97 golov je na 102 tekmah za Sporting dosegel Viktor Gyökeres.

Da bo Šeško zadel na debiju, je na stavnicah kvota 3 (Gyökeres 1,95). Arsenal je sicer več kot leto dni kazal zanimanje za Šeška, preden se je odločil staviti na Šveda kot moža, ki bi ga lahko popeljal do naslova. Klub iz severnega Londona je zadnje tri sezone končal na drugem mestu, manjkal jim je učinkovit strelec. Gyökeres je v dveh letih pri Sportingu dosegel izjemnih 97 golov na 102 tekmah, večinoma pod vodstvom trenutnega trenerja Uniteda Rubena Amorima.

Dvoboj devetic

Namesto ponovnega sodelovanja s Švedom je Amorim dobil sredstva za prenovo napada s podpisi Šeška, Mbeumoja in Cunhe za skupno več kot 230 milijonov eurov. United je v Amorimovem prvem letu na klopi doživel najslabšo sezono po izpadu v nižjo ligo leta 1974. Rdeči vragi so v premier league končali na 15. mestu in se po porazu v finalu evropske lige niso uvrstili v evropska tekmovanja. Oba kluba nujno potrebujeta dober začetek, dvoboj med novima deveticama pa bo imel velik vpliv na izid tekme.

Jaka Bijol bo prvič zaigral v Angliji. FOTO: Leeds United

Zanimivo bo tudi na drugih tekmah. Newcastle bo na zahtevnem gostovanju pri Aston Villi brez nezadovoljnega zvezdniškega napadalca Isaka, ki želi v Liverpool, a ga srake trmasto ne izpustijo iz gnezda. Povratnika med prvoligaše Leeds, ki ga je za 22 milijonov evrov okrepil Bijol, čaka boj za obstanek, v ponedeljek bo na Elland Roadu gostoval Everton, ki ga je okrepil Jack Grealish. Bijol zaradi rdečega kartona, ki ga je dobil na zadnji tekmi Udineseja, še ne bo nastopil. Kvota za zmago Leedsa je na slovenski stavnici 2,5.

Londonski derbi bo med svetovnim klubskim prvakom Chelseajem in zmagovalcem pokala FA Crystal Palaceom, ki je v superpokalu vzel mero Liverpoolu. Kvota na modre je 1,6.

Oblak v Barceloni

V Franciji verjetno ni junaka, ki bi upal staviti na to, da zmagovalec lige prvakov in evropskega superpokala PSG ne bo ubranil lovorike, kvota na končno zmagoslavje ekipo Luisa Enriqueja je bornih 1,1. Bolj napeto bo v Španiji, kjer sta velika favorita Real Madrid (1,8) in Barcelona (2,1), na tretjem mestu s kvoto 9 kotira z Atletico Madrid Jana Oblaka, ki bo v nedeljo zvečer gostoval pri Espanyolu.