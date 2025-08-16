  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Katera devetica bo prva zasijala v premier league, Šeško ali Gyökeres?

    Začela so se prvenstva v Angliji, Španiji in Nemčiji, v nedeljo derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom. Bijol bo prvo tekmo izpustil. Oblak v Barceloni.
    Viktor Gyökeres se ni izkazala na prijateljski tekmi Arsenala z Athletic Bilbaom. FOTO: Matthew Childs/Reuters
    Galerija
    Viktor Gyökeres se ni izkazala na prijateljski tekmi Arsenala z Athletic Bilbaom. FOTO: Matthew Childs/Reuters
    Peter Zalokar
    16. 8. 2025 | 06:00
    5:45
    A+A-

    Z začetkom najboljših evropskih nogometnih lig – sinoči so štartali v Angliji, Španiji in Franciji, prihodnji konec tedna bodo še v Italiji in Nemčiji – pridejo na svoj račun tudi ljubitelji športnih stav, ki si želijo popestriti navijaško izkušnjo. Največ oči bo kajpak uprtih v angleško premier league, kjer bosta igrala tudi slovenska reprezentanta Benjamin Šeško in Jaka Bijol. Dobra novica za slovenske nogometne navdušence je tudi, da bo z novembrom vzpostavljena redna letalska linija med Ljubljano in Manchestrom.

    Stavite na svojega favorita na tekmah premier league.

    Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.


    V Angliji je sinoči sezono odprl branilec naslova Liverpool, ki je tudi prvi favorit na stavnicah, kvota, da bo okrepljena ekipa Arneja Slota ubranila lovoriko, je 2,75. Sledi Arsenal (3,5), ki na naslov čaka že od leta 2004, ko je bil trener še Arsene Wenger.

    Benjamin Šeško se je že dobro spoznal z Old Traffordom. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
    Benjamin Šeško se je že dobro spoznal z Old Traffordom. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

    Ambicije topničarjev, da se dokopljejo do naslova, bodo takoj na veliki preizkušnji. Jutri ob 17.30 bodo gostovali na Old Traffordu pri prenovljenem Manchester Unitedu (kvota za naslov 21), v katerem bo napadu poveljeval 22-letni Šeško, ki je prišel iz Leipziga za 85 milijonov evrov. Ob sebi bo imel visokorasli Radečan podobno draga novinca Matheuso Conho in Bryana Mbeumoja (po 75 mio €).

    V Angliji niso povsem prepričani, kaj naj pričakujejo od Šeška. Kvota, da bo prav slovenski zvezdnik najboljši strelec lige, je 17. Višje od njega kotirajo Erling Haaland iz Manchester Cityja (2,37), Mohamed Salah iz Liverpoola (6), Alexander Isak, čigar prihodnost v Newcastlu je negotova (7) in Viktor Gyökeres, ki ga je Arsenal izbral namesto Šeška, saj se mu je zdel predrag (7,5).

    V Fantasyju najdražji Salah

    Tudi v pri nas vse bolj priljubljeni namišljeni igri Fantasy Premier League je Šeško relativno poceni, vreden je 7,5 milijona funtov, tretji med novinci, pred njim sta Gyökeres (9) in Hugo Ekitike iz Liverpoola (8,5 mio). Salah je vreden 14,5 milijona funtov, Haaland 14, Cole Palmer (Chelsea) in Isak po 10,5 milijona, Gyökeres in Ollie Watkins (Aston Villa) po 9 ...

    Jan Oblak je bo začel že 12. sezono pri Atleticu. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Jan Oblak je bo začel že 12. sezono pri Atleticu. FOTO: Lee Smith/Reuters

    Kot zapisano, derbi prvega kola bo jutri v Manchestru, kjer bosta predvidoma debitirala Šeško in Gyökeres, tudi tekmeca v bližnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Slovenska stavna hiša je za favorite določila goste (kvota 2,05, remi 3,40, zmaga Uniteda 3,45), pričakuje tudi tekmo z več kot dvema goloma (kvota 1,76), več kot devet kotov (1,69) ter več kot štiri kartone (1,61).

    97

    golov je na 102 tekmah za Sporting dosegel Viktor Gyökeres.

    Da bo Šeško zadel na debiju, je na stavnicah kvota 3 (Gyökeres 1,95). Arsenal je sicer več kot leto dni kazal zanimanje za Šeška, preden se je odločil staviti na Šveda kot moža, ki bi ga lahko popeljal do naslova. Klub iz severnega Londona je zadnje tri sezone končal na drugem mestu, manjkal jim je učinkovit strelec. Gyökeres je v dveh letih pri Sportingu dosegel izjemnih 97 golov na 102 tekmah, večinoma pod vodstvom trenutnega trenerja Uniteda Rubena Amorima.

    Dvoboj devetic

    Namesto ponovnega sodelovanja s Švedom je Amorim dobil sredstva za prenovo napada s podpisi Šeška, Mbeumoja in Cunhe za skupno več kot 230 milijonov eurov. United je v Amorimovem prvem letu na klopi doživel najslabšo sezono po izpadu v nižjo ligo leta 1974. Rdeči vragi so v premier league končali na 15. mestu in se po porazu v finalu evropske lige niso uvrstili v evropska tekmovanja. Oba kluba nujno potrebujeta dober začetek, dvoboj med novima deveticama pa bo imel velik vpliv na izid tekme.

    Jaka Bijol bo prvič zaigral v Angliji. FOTO: Leeds United
    Jaka Bijol bo prvič zaigral v Angliji. FOTO: Leeds United

    Zanimivo bo tudi na drugih tekmah. Newcastle bo na zahtevnem gostovanju pri Aston Villi brez nezadovoljnega zvezdniškega napadalca Isaka, ki želi v Liverpool, a ga srake trmasto ne izpustijo iz gnezda. Povratnika med prvoligaše Leeds, ki ga je za 22 milijonov evrov okrepil Bijol, čaka boj za obstanek, v ponedeljek bo na Elland Roadu gostoval Everton, ki ga je okrepil Jack Grealish. Bijol zaradi rdečega kartona, ki ga je dobil na zadnji tekmi Udineseja, še ne bo nastopil. Kvota za zmago Leedsa je na slovenski stavnici 2,5.

    Londonski derbi bo med svetovnim klubskim prvakom Chelseajem in zmagovalcem pokala FA Crystal Palaceom, ki je v superpokalu vzel mero Liverpoolu. Kvota na modre je 1,6.

    Oblak v Barceloni

    V Franciji verjetno ni junaka, ki bi upal staviti na to, da zmagovalec lige prvakov in evropskega superpokala PSG ne bo ubranil lovorike, kvota na končno zmagoslavje ekipo Luisa Enriqueja je bornih 1,1. Bolj napeto bo v Španiji, kjer sta velika favorita Real Madrid (1,8) in Barcelona (2,1), na tretjem mestu s kvoto 9 kotira z Atletico Madrid Jana Oblaka, ki bo v nedeljo zvečer gostoval pri Espanyolu.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Italijanski vratar na poti v Manchester, bo nosil rdeči ali sinjemodri dres?

    Gianluigi Donnarumma tik pred finalom evropskega superpokala
    Matic Rupnik 13. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Isakova saga postaja vse grša, bo ostal brez nogometa ali izsilil rdeči dres?

    Švedski napadalec Alexander Isak je odločen prestopiti iz Newcastla v Liverpool in je sporočil, da ne bo več oblekel črno-belega dresa.
    Peter Zalokar 12. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Old Trafford

    Navijači rdečih vragov bodo lastnikom dali še nekaj miru

    Navijaška skupina angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda je prestavila proteste proti lastnikom kluba, ki joi je načrtovali v nedeljo.
    Gorazd Nejedly 12. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    S Parka princev na Old Trafford

    Benjamin Šeško čaka na prihod evropskega prvaka

    Paris Saint-Germain bo jutrišnjo tekmo za evropski superpokal proti Tottenhamu začel brez Gianluigija Donnarumme. Napolitanec trka na vrata Manchester Uniteda.
    12. 8. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Amorim: Šeška moramo ustavljati, ne priganjati; to je pomembno

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim ima velika pričakovanja do slovenskega napadalca, ki bo debitiral v nedeljo proti Arsenalu.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Šeško iz gledališča sanj na ameriški mundial

    Slovenija ni imela nogometaša v tako velikem klubu, odkar je bil Brane Oblak član Bayerna. S tem ko je Benjamin Šeško izbral rdeče vrage, je izbral modro.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Tudi Liverpool ni mogel razbiti kristalne palače na Wembleyju

    Nesojeni član evropske lige Crystal Palace je osvojil angleški superpokal, potem ko je po izvajanju 11-metrovk premagal prvake.
    Peter Zalokar 10. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Victor Gyokeres

    Še podaja iz avta je bolj nevarna kot nova Arsenalova 'špica'

    Nekdanji nogometaš Manchester Uniteda, zdaj komentator Gary Neville je bil neizprosen ob slabem debiju Victorja Gyökeresa v majici Arsenala.
    10. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh na Aljaski

    Napredek pri pogovorih, a ključna vprašanja ostajajo odprta

    Trump je napovedal, da bo po koncu vrha poklical Zelenskega in evropske voditelje ter jih seznanil z izidi pogovorov.
    15. 8. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ni povsod prepovedano

    Prenočevanje v vozilu ali kampiranje na črno? Preverite pravila v Sloveniji

    Prenočevanje v vozilu v Sloveniji ni povsod prepovedano. Preverite, kje je dovoljeno in kje veljajo omejitve ter kazni.
    15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Sončni razcvet je šel v Španiji prehitro in predaleč

    Pedro Sánchez svojo državo opisuje kot »globalni zgled« v prehodu na zeleno energijo, a cene – in dobički – so strmoglavili.
    Financial Times 15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Benjamin ŠeškoManchester Unitedšportne staveArsenalJan OblakChelseanaši na tujemMohamed SalahAtletico MadridLiverpool

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

    Liverpool je v prvi tekmi sezone angleške premier league premagal Bournemouth, potem ko je zapravil vodstvo dveh golov. Jutri na delu Benjamin Šeško.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Ogulin: Mnogim se zdi, da je Anita še vedno med nami

    Leto dni po smrti Anite Ogulin njeno hčer Karmen še nagovarjajo ljudje, ki jim je pomagala. Srečanja so ganljiva, tako kot pogovori o njeni avtobiografiji.
    Urša Izgoršek 16. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Katera devetica bo prva zasijala v premier league, Šeško ali Gyökeres?

    Začela so se prvenstva v Angliji, Španiji in Nemčiji, v nedeljo derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom. Bijol bo prvo tekmo izpustil. Oblak v Barceloni.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Čez pol leta sekcijski radarji na naših avtocestah

    Urad za meroslovje vnovič odloča o ustreznosti opreme Intermatica. Nadzor nad prehitrimi vozniki bo izvajala policija.
    Manja Pušnik 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Katera devetica bo prva zasijala v premier league, Šeško ali Gyökeres?

    Začela so se prvenstva v Angliji, Španiji in Nemčiji, v nedeljo derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom. Bijol bo prvo tekmo izpustil. Oblak v Barceloni.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Čez pol leta sekcijski radarji na naših avtocestah

    Urad za meroslovje vnovič odloča o ustreznosti opreme Intermatica. Nadzor nad prehitrimi vozniki bo izvajala policija.
    Manja Pušnik 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo