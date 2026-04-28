Šeško približal Bruna večnemu rekordu

Bruno Fernandes je le še korak od dosežka, ki v premier ligi že dolgo velja za enega najtežje dosegljivih v kontekstu ustvarjalnosti. Kapetan Manchester Uniteda je ob domači zmagi z 2:1 proti Brentfordu vpisal svojo 19. asistenco sezone, ko je tik pred odmorom izvrstno zaposlil Benjamina Šeška, ta pa je akcijo mojstrsko zaključil za drugi gol domačih. Portugalski vezist je tako le še eno podajo oddaljen od izenačenja rekorda, ki si ga delita Thierry Henry in Kevin De Bruyne.

Henry je do številke 20 prišel v sezoni 2002/03 v dresu Arsenala, De Bruyne pa je isti dosežek ponovil pri Manchester Cityju v sezoni 2019/20. Bruno je zdaj pri 19 asistencah, s čimer se je izenačil z Mesutom Özilom, ki je v sezoni 2015/16 prišel najbližje temu mejniku. United ima do konca prvenstva še štiri tekme, kar pomeni, da ima Portugalec dovolj časa, da rekord ne le izenači, temveč ga tudi preseže.

Počasen začetek, rekorden konec?

Fernandesova sezona je še toliko bolj izjemna, ker se sploh ni začela silovito. Prvo ligaško asistenco je vpisal šele 19. oktobra proti Liverpoolu, odtlej pa jih je v zgolj 24 nastopih zbral kar 19. Premier liga ob tem izpostavlja še eno zanimivo podrobnost: Bruno je letos že pri devetih asistencah iz prekinitev, s čimer se približuje tudi posebnemu rekordu Stevena Gerrarda, ki jih je v sezoni 2013/14 zbral enajst.

Za United je takšen izjemen niz asistenc in predstav še kako potreben. Zmaga proti Brentfordu je klub dodatno utrdila v boju za mesta v ligi prvakov, Fernandes pa je ob tem znova potrdil, da ostaja glavni organizator igre in osrednji motor moštva. Tokrat je bil v središču pozornosti tudi Šeško, saj je prav njegov gol Portugalca potisnil še korak bliže pragu zgodovine premier league. Včasih je za velik rekord dovolj ena sama prava podaja — Bruno jih je letos nanizal že devetnajst.